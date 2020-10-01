左營萬年季中秋假期登場 蓮潭、環潭路段雙向封路交管

高雄左營萬年季今年在中秋假期登場，今天晚間「火獅點睛」可望吸引一波人潮，警方特別規畫一系列交通管制措施；蓮潭路段、環潭路段雙向封路，部分路線公車改道，建議民眾改搭大眾運輸接駁時，可先上「高雄市ibus APP」查詢路線資訊。

轄區左營分局表示，萬年季今天開幕，今天下午2時至晚間10時，新庄仔路至洲仔北街、勝利路至孔營路雙向封路管制，所有車輛都不能進入；明、後天封路管制也將從上午9時持續至晚間10時。中秋連假最後一天，也就是萬年季「迓火獅」壓軸閉幕，到時閉幕交通管制也將從上午9時持續到晚間10時。

警方因應萬年季活動採取雙向封路，高雄市市公車改道城峰路、勝利路，紅51、紅35調整路線為城峰路駛往勝利路、接翠華路，建議民眾可先上「高雄市ibus APP」查詢路線資訊

警方預估人車將湧入新庄仔路、勝利路，若民眾想到左營萬年季共襄盛舉，建議改搭紅51、紅35、301路公車，可分別在高雄捷運生態園區站2號出口、捷運左營站出口上車，並在「美國學校站」、「蓮潭會館」、或「左營火車站」上下車。

高雄市交通局將請公車業者視人潮情況機動加密班次，警方呼籲民眾注意並配合交通管制措施，以利維持交通順暢。