不讓老洗衣場成美麗回憶 佳冬六根人重啟「活歷史」

屏東縣佳冬鄉是傳統農業客家庄，當地六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」的據點，也是客家婦女交誼的重要聚會所，隨著時代進步陸續消失，僅存福德祠旁的老式洗衣場，在茄冬文史發展協會等民間團體努力和縣府協助下今天重啟，重現婆婆媽媽歡樂洗衣的古早溫馨場景，也是在地客庄文化最佳的「活歷史」。

茄冬文史發展協會理事長楊景謀說，早期傳統客庄與水圳生態息息相關，以佳冬六根村來說，就有超過3個客家洗衣場，隨著時代變遷，加上孩童在水圳戲水引發安全問題，僅存福德祠旁的老式洗衣場，因六根村保有多個縣級的歷史建築和古蹟，地方人發想重現地方特有的洗衣場景，增添客庄人文氛圍。

在屏東縣政府客家事務處、成功大學大地團隊、佳冬鄉公所與在地協會、團體協調下，以保留傳統歷史場域方式修復下六根伯公洗衣場，除了加強周邊綠美化和水圳水域的安全性外，也要求洗衣婦人使用友善環境的環保清潔用品；今天啟用後，屏東農田水利會同意常態性放水，重新聯結古今生活景象。

楊景謀說，佳冬村冬根路有蕭家祖屋、西柵門、楊氏宗祠、張家商樓和沿路兩旁的老雜貨店、舊式平民住宅，加上每天早晚都婦人聚集的伯公洗衣場，透過活化，將這些庶民生活文化穿越時空限制，激發出老佳冬和新佳冬的現代對話。