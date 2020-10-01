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手機繳費免排隊 熱門景區高雄駁二旁停車場推智慧管理

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄知名景點駁二旁的公園停車場導入新一代智慧停車管理服務，民眾可不用到繳費機排隊繳費，可直接透過ＡＰＰ用手機繳費。圖／高雄市交通局提供
高雄知名景點駁二旁的公園停車場導入新一代智慧停車管理服務，民眾可不用到繳費機排隊繳費，可直接透過ＡＰＰ用手機繳費。圖／高雄市交通局提供

中秋連假到來，高雄知名景點駁二特區預計將湧入不少人潮，駁二旁的公園停車場導入新一代智慧停車管理服務，可用手機繳費，省去排隊繳費時間；同時設置剩餘格位顯示器，可得知停車場剩餘格位數，減少入場繞尋停車位時間。

交通局說，交通局委託民間經營的公園停車場，緊鄰駁二及大港橋，到訪遊客眾多，為加速民眾迅速入出場與付費，導入車辨系統與多元支付繳費機。

停車場出口緊靠公園二路與大義街口，出口設置路口交通動態顯示器，停車場外路口處也設置剩餘格位顯示器，讓民眾一目了然還有多少格位可以停車。

另公園停車場規畫車牌辨識系統、多元支付繳費機及路口交通動態顯示器等智慧停車管理服務；另提供手機APP繳費服務，民眾可用停車場營運商的APP（軟體名稱：CITY PARKING），遠距繳納停車費，減少排隊繳費的情形。

交通局表示，後續將持續評估停車場智慧化計畫效益與個案適性，進行滾動式檢討，以利接續辦理停車場委託民間智慧化經營時，可提供更便利的停車服務。

停車場 駁二 連假

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