中秋連假 高市客運場站落實防疫、宣導戴口罩

新冠肺炎疫情趨緩，但中秋連假到來，各大眾運輸場站也湧現人潮，高雄市區監理所要求業者落實防疫工作，除場站與車輛清潔及消毒，乘車前必須量測乘客體溫及宣導民眾全程配戴口罩。

高雄市區監理所預估中秋連假會出現大量返鄉與旅遊人潮，已到國光、統聯、阿羅哈、和欣及高雄等客運場站督導疏運整備情形。除查核駕駛人資格、車輛安全設施等，要求業者落實場站與車輛清潔及消毒工作，並以海報及廣播宣導民眾注意「勤洗手」及「呼吸道衛生與咳嗽禮節」等。

高雄市區監理所表示，為保障返鄉出遊安全，已請客運業者加強安全自主管理，指派較具經驗的員工在售票大廳、候車室等地巡迴照料，隨時注意可疑人員、物品；班車於起站旅客上車前、終點旅客下車後，及中途站休息時，由駕駛員確實巡視車廂內外是否留有可疑物品；也要加強行車人員工時管理，避免超時駕駛。