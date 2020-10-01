台灣稻米達人冠軍賽 高雄農友包下亞軍及季軍

高雄市農友以高雄147號品種參加「台灣稻米達人冠軍賽」，士官長退役後轉戰農業的美濃區農會巫璋貴，50歲才學種稻，一舉奪下亞軍。另大寮區農會種稻好手吳俊賢也拿下季軍，雙雙讓高雄好米站上全國舞台。

美濃、大寮二區是高雄稻米重要產地，其中美濃區農會契作「高雄147號」達320公頃，多年來打響「美農米」品牌。這次巫璋貴代表美濃農會進軍稻米達人冠軍賽，拿下亞軍殊榮。

巫璋貴原是名士官長，退役後才轉戰農業，他年過50歲才開始學習農事，從一名門外漢一路不斷學習與摸索，如今成為稻米達人。另高雄大寮區生產的優質好米，是全國10大經典好米暨全國名米產地冠軍賽常客，今年吳俊賢入圍稻米達人冠軍賽，並拿下季軍。