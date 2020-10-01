秋高氣爽放風箏 專家建議：屏東大鵬灣、高雄旗津海灘

中秋連假和隨後到來的雙十連假，趁休假全家出遊的民眾，可能有些家長想和孩子一起放放風箏，高雄市雲霄風箏協會總幹事莊進源建議想放風箏的人要選擇空曠的地方，風箏放起時不要跨過馬路，風箏與風箏之間要保持距離，避免兩個風箏線纏在一起，防斷線和橫掛在馬路、電線桿上危及人車。

時序進入10月，即使炎熱的南台灣，早晚天氣也有涼意，假日時，高雄市部分空曠的地區可見民眾放風爭，高雄市觀光局舉辦旗津黑沙玩藝節，3日和10日也有大型風箏展演。

由關心風箏傳統技藝傳承並鼓勵大小朋友多走到戶外的士成立的高雄市雲霄風箏協會，一直努力推廣較佳的放風箏觀念。

莊進源說，放風箏時一定注意的安全，不要在雷雨天、落雷多的地方放，以免觸電；選擇空曠的地方，像屏東的大鵬灣、高雄旗津海灘；風箏不要跨過馬路，風箏與風箏之間要保持距離，避免兩個風箏線纏在一起，以防斷線和線橫掛在馬路上危及人車，至於風箏線，可以選用防火線，不要用易斷的棉線。