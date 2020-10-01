快訊

前職棒兄弟象球星駕車翻落邊坡 壓車下兩小時不治

新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋高氣爽放風箏 專家建議：屏東大鵬灣、高雄旗津海灘

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
風箏專家建議想放風箏的人，要選擇空曠的地方放。圖／本報資料照片
風箏專家建議想放風箏的人，要選擇空曠的地方放。圖／本報資料照片

中秋連假和隨後到來的雙十連假，趁休假全家出遊的民眾，可能有些家長想和孩子一起放放風箏高雄市雲霄風箏協會總幹事莊進源建議想放風箏的人要選擇空曠的地方，風箏放起時不要跨過馬路，風箏與風箏之間要保持距離，避免兩個風箏線纏在一起，防斷線和橫掛在馬路、電線桿上危及人車。

時序進入10月，即使炎熱的南台灣，早晚天氣也有涼意，假日時，高雄市部分空曠的地區可見民眾放風爭，高雄市觀光局舉辦旗津黑沙玩藝節，3日和10日也有大型風箏展演。

由關心風箏傳統技藝傳承並鼓勵大小朋友多走到戶外的士成立的高雄市雲霄風箏協會，一直努力推廣較佳的放風箏觀念。

莊進源說，放風箏時一定注意的安全，不要在雷雨天、落雷多的地方放，以免觸電；選擇空曠的地方，像屏東的大鵬灣、高雄旗津海灘；風箏不要跨過馬路，風箏與風箏之間要保持距離，避免兩個風箏線纏在一起，以防斷線和線橫掛在馬路上危及人車，至於風箏線，可以選用防火線，不要用易斷的棉線。

莊進源表示，放大型風箏時，不能一個人放，否則人可能被風箏拉走；有些大型風箏達一棟2、3層樓透天厝那樣的體積，像蜈蚣風箏，長達40公尺，這些大型風箏都要好幾個人一起掌控，放上去之前還得把粗大的風箏線纏繞在大樹、電線桿或住宅柱子上，以防風箏把人拉飛。

高雄市旗津海灘本月3日、10日有大型風箏展演活動。圖／高雄市觀光局提供
高雄市旗津海灘本月3日、10日有大型風箏展演活動。圖／高雄市觀光局提供

風箏 高雄市 連假

延伸閱讀

屏東文創伴手禮再進化 「屏感覺」感官設計超療癒

中秋節連假吸客 潮流之夜、豪華露營區high翻旗津

國慶連假上哪玩？來去彰化二林野餐放風吹

苗栗市風箏美食節辦桌 貴香農業社道地風味脫穎而出

相關新聞

「阿塱壹古道」台東端首發團 今天正式入山

台東與屏東兩縣就分配「阿塱壹古道」入山名額今年8月達成合作協定後，台東端首發團今天正式運作，14位山友和南田社發展協會登...

高雄YouBike2.0前半小時免費 延長至明年年3月

高雄YouBike 2.0公共自行車系統7月起正式營運，至今全市已建置完成646站，站點數全國第一；原定9月30日截止的...

繼輪船公司後 韓國瑜派的高雄土開公司總經理也將換人

高雄市輪船公司昨改選董事長由市府交通局長張淑娟兼任，高雄港區土地開發公司總經理洪東煒傳是市府下個撤換目標。土開公司是高市...

左營萬年季中秋假期登場 蓮潭、環潭路段雙向封路交管

高雄左營萬年季今年在中秋假期登場，今天晚間「火獅點睛」可望吸引一波人潮，警方特別規畫一系列交通管制措施；蓮潭路段、環潭路...

不讓老洗衣場成美麗回憶 佳冬六根人重啟「活歷史」

屏東縣佳冬鄉是傳統農業客家庄，當地六根村曾有多個灌溉水圳洗衣場，是女性晨昏洗衣、聊天「打嘴鼓」的據點，也是客家婦女交誼的...

手機繳費免排隊 熱門景區高雄駁二旁停車場推智慧管理

中秋連假到來，高雄知名景點駁二特區預計將湧入不少人潮，駁二旁的公園停車場導入新一代智慧停車管理服務，可用手機繳費，省去排...

中秋連假 高市客運場站落實防疫、宣導戴口罩

新冠肺炎疫情趨緩，但中秋連假到來，各大眾運輸場站也湧現人潮，高雄市區監理所要求業者落實防疫工作，除場站與車輛清潔及消毒，...

台灣稻米達人冠軍賽 高雄農友包下亞軍及季軍

高雄市農友以高雄147號品種參加「台灣稻米達人冠軍賽」，士官長退役後轉戰農業的美濃區農會巫璋貴，50歲才學種稻，一舉奪下...

秋高氣爽放風箏 專家建議：屏東大鵬灣、高雄旗津海灘

中秋連假和隨後到來的雙十連假，趁休假全家出遊的民眾，可能有些家長想和孩子一起放放風箏，高雄市雲霄風箏協會總幹事莊進源建議...

高雄市公共運輸天天搭 每周送現金回饋50元

高雄市公共運輸搭乘率偏低，市府交通局為鼓勵民眾多搭乘，推出「公共運輸天天搭」優惠活動，10月1日起至明年3月31日，刷「...

中秋節除了烤肉 可來「戲曲樂球．漫步潮州」復古市集

屏東縣政府文化處於中秋連假，在潮州鎮屏東戲曲故事館舉辦為期兩天的「戲曲樂球．漫步潮州」復古市集，以及皮影戲及布袋戲戶外開...

屏東警應對中秋連假人、車潮 擬八大疏導措施防塞車

屏東縣警察局為應對中秋節人、車潮，擬定八大疏導措施，同時也會在連假期間動用無人機疏導交通，藉此確保民眾返鄉與觀光安全。

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

台中火車站出後站如入第三世界 議員籲加速執行大車站

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

新北規畫發展漁港夜經濟 侯友宜：還要發展海上經濟

黨籍官司勝訴 蔡秋蘭：還我公道但還未決定重回民進黨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。