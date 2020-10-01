聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋高氣爽放風箏 專家建議：屏東大鵬灣、高雄旗津海灘
中秋連假和隨後到來的雙十連假，趁休假全家出遊的民眾，可能有些家長想和孩子一起放放風箏，高雄市雲霄風箏協會總幹事莊進源建議想放風箏的人要選擇空曠的地方，風箏放起時不要跨過馬路，風箏與風箏之間要保持距離，避免兩個風箏線纏在一起，防斷線和橫掛在馬路、電線桿上危及人車。
時序進入10月，即使炎熱的南台灣，早晚天氣也有涼意，假日時，高雄市部分空曠的地區可見民眾放風爭，高雄市觀光局舉辦旗津黑沙玩藝節，3日和10日也有大型風箏展演。
由關心風箏傳統技藝傳承並鼓勵大小朋友多走到戶外的士成立的高雄市雲霄風箏協會，一直努力推廣較佳的放風箏觀念。
莊進源說，放風箏時一定注意的安全，不要在雷雨天、落雷多的地方放，以免觸電；選擇空曠的地方，像屏東的大鵬灣、高雄旗津海灘；風箏不要跨過馬路，風箏與風箏之間要保持距離，避免兩個風箏線纏在一起，以防斷線和線橫掛在馬路上危及人車，至於風箏線，可以選用防火線，不要用易斷的棉線。
莊進源表示，放大型風箏時，不能一個人放，否則人可能被風箏拉走；有些大型風箏達一棟2、3層樓透天厝那樣的體積，像蜈蚣風箏，長達40公尺，這些大型風箏都要好幾個人一起掌控，放上去之前還得把粗大的風箏線纏繞在大樹、電線桿或住宅柱子上，以防風箏把人拉飛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言