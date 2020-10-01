「阿塱壹古道」台東端首發團 今天正式入山

台東與屏東兩縣就分配「阿塱壹古道」入山名額今年8月達成合作協定後，台東端首發團今天正式運作，14位山友和南田社發展協會登記後，從南田入山，台東縣長饒慶鈴與屏東縣長潘孟安一同到場見證兩縣友宜的開端。

饒慶鈴指出，阿塱壹古道台東首發團今天上路，這是雙東的喜事，兩縣共同經營古道，相信絕對會帶來雙東觀光的加值與發展，這也是繼雙東民間觀光協會推旅遊消費券後，官方正式合作的契機，相信未來只會更好。

潘孟安表示，為了共享經營連接雙東的阿塱壹古道，屏東縣府除了分配入山名額給台東，在訓練導覽解說員部分，其中有5位就是台東達仁鄉親，屏東縣府對於古道的經營，絕不藏私，反而願意和台東合作，一起發展。

為了慶祝這歷史性的一刻，屏東縣政府在台東南田入山口前，安排排灣族祈福及吟唱古調儀式，祈求祖靈庇佑古道及山友能長久平安，而今天由台東端入山的首發團，共計14位，並由台東2位解說員帶領。

「他一定會和議會同事分享。」首發團山友、也是台東縣議員的陳銘峰開心說，能夠從台東入山，感覺非常的親切熟悉，大家可以來體驗走走。另來自台北的陳姓山友說，第一次走阿塱壹古道，又是從台東出發，太棒了。

連結台東與屏東兩縣，全長約8.4公里阿塱壹古道位於屏東縣旭海觀音鼻自然保留區內，入山登古道需總量管制，不過，名額配置全由屏東縣掌握，也須向屏東縣府申請入山，台東分配不到，台東達仁鄉南田村民認為不公平，尋求縣府與中央協助。