高雄市公共運輸天天搭 每周送現金回饋50元

高雄市公共運輸搭乘率偏低，市府交通局為鼓勵民眾多搭乘，推出「公共運輸天天搭」優惠活動，10月1日起至明年3月31日，刷「一卡通」天天搭高雄市公車、捷運、輕軌、渡輪、YouBike任一公共運具，可周周獲得50元儲值金回饋。

此外，「公共運輸天天搭」優惠活動也與統一超商合作，活動期間報名登錄「一卡通」卡號，可再雙周抽統一超商CITY PRIMA精品拿鐵、月月抽新款iPhone、千元禮券等獎，每搭一次就能累積一次抽獎機會。另活動參與人數達1萬人以上，交通局還將代捐3萬元給心路基金會，同時關懷弱勢團體做公益。

交通局也宣布「MeN Go學生月票」優惠價延長至明年12月底，包括市區公車方案月票原價279元、優惠價只要199元，市區公車加長途公車方案月票原價1250元、優惠價1050元，捷運、輕軌加市區公車的無限暢遊方案月票原價1299元、優惠價1099元，渡輪方案月票原價1600元、優惠價1400元。

如購買最便宜的公車方案月票優惠價199元，周一到周日每天搭公車，就能獲得每周50元回饋金，回饋金比購買價還多，等於買月票不用錢，還可參加抽獎。

不過天天搭公車必須「有值交易」，也就是付費搭乘，但金額不限多寡，如YouBike前半小時免費的刷卡搭乘則不算在內。

民眾可自10月16日起至一卡通網頁查詢回饋金符合資格情形，並於隔2周後持一卡通至捷運站服務台加值，即可獲50元回饋金儲值入卡，所獲回饋金不僅可用於搭乘，也可到超商等小額消費。

交通局表示， YouBike前半小時免費措施延續至明年3月31日、「MeN Go學生月票優惠」也延至明年12月底，再搭配回饋金、抽獎活動，就是希望鼓勵年輕學子多使用公共運具，降低機車使用率。