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中秋節除了烤肉 可來「戲曲樂球．漫步潮州」復古市集
屏東縣政府文化處於中秋連假，在潮州鎮屏東戲曲故事館舉辦為期兩天的「戲曲樂球．漫步潮州」復古市集，以及皮影戲及布袋戲戶外開演。文化處表示，廣邀民眾一起到曲故事館在月光下觀賞傳統演出。
「戲曲樂球．漫步潮州」於2、3日連續兩天，舉辦下午3時至晚上8時在屏東戲曲故事館前舉辦復古市集，現場會有多名在地知名文創手作與輕食點心到場設攤，此外，兩天的晚上7時，都有皮影戲及布袋戲戶外演出。
2日晚上，第一場的演出，由台灣現存四個皮影戲團中最悠久的「觀音山東華皮影戲團」，帶來《西遊記-金兜山獨角青牛》的表演，屆時將以緊湊的皮偶光影變化，搭配現場傳統後場樂師的演奏，展現台灣皮影戲靈巧的藝術表現。
3日晚上，則由潮州深耕已久的「新復興掌中劇團」，帶來《月唐演義-青龍白虎鬪》，而此次演出，劇團在後場的鑼鼓，將特別邀請布袋戲音樂保存者朱南星擔任司鼓，並給予觀賞的民眾傳統藝術的體驗。
屏東縣政府文化處表示，潮州戲曲文風歷史悠久，藉由中秋連假可到潮州騎著Pbike感受慢活悠閒的小鎮風情，也能一邊逛市集吃喝玩樂，到戲曲館內欣賞布袋戲工藝展，以即在月光下觀賞傳統演出。
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