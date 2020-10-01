屏東警應對中秋連假人、車潮 擬八大疏導措施防塞車

屏東縣警察局為應對中秋節人、車潮，擬定八大疏導措施，同時也會在連假期間動用無人機疏導交通，藉此確保民眾返鄉與觀光安全。

屏東警方預期，中秋節連續假期將湧現大量返鄉與觀光人潮。有鑑於此，屏東縣警察局局長李文章於28日召集各分局長、交通隊研擬八大交通疏導管制措施，並出動無人機監控沿線交通狀況。

連假期間，屏東警方依據各分局轄區特性及觀光景點，針對中秋連假的交通疏導，擬定八大交通管制措施如下：

第一 ，以智慧交通中心全程監控路況：屏東警方於交控中心設有屏東地區48處易壅塞路段監視畫面，全程監控車流，即時聯繫轄區分局派遣員警機動疏導。

第二，崁頂、南州、林邊交流道分流：如發現台1線壅塞，及時聯繫高公局協助發布分流訊息於國道CMS電子看板，引導南下車流至林邊下交流道；如南州交流道壅塞，將分流台1線北返車流至崁頂交流道接國道北上。

第三，台1線機動調撥車道：經偵測台1線每小時車流量達2400輛，警方將視現場車流狀況啟動南下或北上調撥車道措施。

第四，185縣道（沿山公路）北上分流：如台1線北上車流回堵至台1線、185縣道口，警方將引導外側車道車輛進入185縣道，沿線皆有設置往南州及崁頂交流道引導牌面。

第五，台九線（南迴公路）車道漸變縮減措施：台九線多為一車道，少數路段為二車道，為避免車輛於路口匯入處爭道、發生交通事故，公路總局實施車道縮減漸變措施，維持台九線全線1車道，10月1、2日上午8時至下午4時於新路路段（449K）及丹路外環道（446.5-447K）往台東方向實施車道縮減，10月3、4日上午12時至晚上8時，則於草埔橋及雙流路段往屏東方向實施該措施。

第六，屏152線（景觀道路）南下分流：當南下車流於台26線回堵至屏152線口時，本局將引導車流至屏152線替代道路前往墾丁，另10月1日屏東車城福安宮遶境，遶境隊伍將行經台26線，避免車流於台26線壅塞，將機動分流車輛至屏152線。

第七，屏東好交通APP前瞻路況：APP內有48處道路即時影像，民眾可透過即時影像了解前方道路狀況。

第八，墾丁大街車道分流：車多壅塞時，實施單向管制措施，台26線墾丁路為北上行道，南下車輛一律右轉大灣路；墾丁大街實施「人車分道」，沿路擺設交通錐並以連桿連接。

屏東縣政府警察局表示，行車前應注意車輛檢查勿疲勞駕駛，以降低意外發生，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，