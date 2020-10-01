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高雄樂園搶連假商機 義大遊樂世界第2人只要10元

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
夢時代即日起在8樓時代會館舉辦「黃阿瑪不想運動運動會」，7隻可愛療癒的貓咪紛紛換上帥氣棒球裝，與遊客合影。圖／統一夢時代提供
夢時代即日起在8樓時代會館舉辦「黃阿瑪不想運動運動會」，7隻可愛療癒的貓咪紛紛換上帥氣棒球裝，與遊客合影。圖／統一夢時代提供

中秋連假起跑，高雄樂園搶攻商機，結伴到義大遊樂世界，一人買原價全票，第二人只要花10元就能入園，等於打了5折；10歲以下兒童遊大立百貨頂樓空中樂園，可兌換5項遊樂設施免費乘坐券。鈴鹿賽道樂園全日暢遊票，原價980元，現在只要699元。

義大遊樂世界表示，連假期間推10元票優惠活動之外，連假之外，全票一人則是699元，另加贈100元商品餐飲抵用券。10月9日晚間加碼舉行義大萬聖趴，當天白天入園的民眾晚上即可參加，扣E卡會員點數15點，還有專人幫化「撲克國王皇后妝」、「小丑鬼牌妝」、「驚悚喪屍妝」，並抽義大天悅飯店住宿券等好禮，總價約10萬元。

大立空中樂園被選為高雄10大熱門網美新興拍照景點，10月雙連假期間，10歲以下兒童可免費兌換5項大型遊樂設施乘坐券，大型遊樂券售價為160元，即可享買一送一優惠，共可乘坐10次。

兒童青少年喜愛的鈴鹿賽道樂園即起至11月1日推出「Happy Halloween一起來鬼混」優惠活動，全日暢遊票價由980元降為699元，可任選A、B遊戲主題方案，包括HTC Viveland5款VR遊戲任選一款，或是遊戲愛樂園草衙店一大一小入場券，並為愛尬車的車友推750元超值優惠，可開卡丁車與玩VR。

小朋友最愛的「酷奇拉家族」今天將舉辦首場「Son不知 鬼不爵」表演，散播濃濃萬聖氛圍；鬼屋「鬼爵の家」，門票原價200元，憑萬聖裝扮或當日在樂園消費滿250元的發票，即可以80元優惠購票入場。

引起廣大迴響的「黃阿瑪不想運動運動會」扭蛋巡迴店，即起在高雄夢時代8樓時代會館超萌登場！以棒球元素為主題，7隻可愛療癒的貓咪換上帥氣棒球裝，變身不倒翁公仔，推出多款限定商品及「後宮打不倒」扭蛋公仔。現場也新增「後宮游泳池」主題拍照區，民眾可與貓咪們拍下如同飄浮水中的童趣合影！10月21日前在展區消費滿2000元就贈黃阿瑪精美海報，分3波段推出不同款式供貓奴們收藏。

大立空中樂園被選為高雄10大熱門網美新興拍照景點。圖／大立百貨提供
大立空中樂園被選為高雄10大熱門網美新興拍照景點。圖／大立百貨提供
鈴鹿賽道樂園為愛尬車的車友推750元超值優惠，可開卡丁車與玩VR。圖／鈴鹿賽道樂園提供
鈴鹿賽道樂園為愛尬車的車友推750元超值優惠，可開卡丁車與玩VR。圖／鈴鹿賽道樂園提供
雙連假起跑，高雄各樂園推優惠活動搶商機，到義大遊樂世界，第一人購原買全票，第二人花10元就可入園，圖／義大遊樂世界提供
雙連假起跑，高雄各樂園推優惠活動搶商機，到義大遊樂世界，第一人購原買全票，第二人花10元就可入園，圖／義大遊樂世界提供

義大 連假 貓咪

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