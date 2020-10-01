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屏東文創伴手禮再進化 「屏感覺」感官設計超療癒

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
國境之南的手搖音樂盒，聆賞廣闊純淨的半島之聲。記者劉星君／攝影
國境之南的手搖音樂盒，聆賞廣闊純淨的半島之聲。記者劉星君／攝影

公部門美學再進化，屏東縣政府繼先前開發「屏安好物」伴手禮，打破傳統窠臼，採取融入屏東意象的實用品後，今年再進化，推出「屏感覺Feeling Pingtung」文創好物，帶領感受屏東山海美景，視覺、聽覺、嗅覺兼顧，今年9月曝光後，縣長潘孟安在臉書舉辦只抽不賣活動，引發廣大回響，詢問度超高，「屏感覺Feeling Pingtung」主要送給縣府外賓、來賓，不對外販售。

屏東縣政府先前開發「屏安好物」伴手禮，有木製的屏東地標斜張橋，橋內隱藏藍牙喇叭，還有漁夫撒網的公仔濾茶器，取魚網閩南語諧音「希望」，還有原民的琉璃珠做成攪拌拌，客家藍衫意象的馬克杯，鵝鑾鼻燈塔的削鉛筆器等。

縣府傳播暨國際事務處指出，「屏安好物」伴手禮推出後送出上千套，已經送完，絞盡腦汁發想，這次推出「屏感覺」，結合屏東山海美景、視覺、聽覺與嗅覺，感受屏東。

縣府傳播暨國際事處指出，「屏感覺」文創好物，有「山林擴香石」設計北大武山的山形擴香石，精油加入九如檸檬，嗅吸大自然的森林氣息；有屏東美景幻燈盒，特別選出屏東代表10幅美景，透過復古幻燈盒，用不同方式領略屏東的美景；國境之南的手搖音樂盒，聆賞廣闊純淨的半島之聲。

屏東美景幻燈盒，特別選出屏東代表10幅美景，透過復古幻燈盒，用不同方式領略屏東的美景。記者劉星君／攝影
屏東美景幻燈盒，特別選出屏東代表10幅美景，透過復古幻燈盒，用不同方式領略屏東的美景。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出的「屏感覺」文創好物，與第一代的「屏安好物」。記者劉星君／攝影
屏東縣府推出的「屏感覺」文創好物，與第一代的「屏安好物」。記者劉星君／攝影
「山林擴香石」設計北大武山的山形擴香石，精油加入九如檸檬，嗅吸大自然的森林氣息。記者劉星君／攝影
「山林擴香石」設計北大武山的山形擴香石，精油加入九如檸檬，嗅吸大自然的森林氣息。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推出「屏感覺Feeling Pingtung」文創好物，帶領感受屏東山海美景，兼顧視覺、聽覺、嗅覺。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推出「屏感覺Feeling Pingtung」文創好物，帶領感受屏東山海美景，兼顧視覺、聽覺、嗅覺。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 伴手禮 文創

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