屏東文創伴手禮再進化 「屏感覺」感官設計超療癒

公部門美學再進化，屏東縣政府繼先前開發「屏安好物」伴手禮，打破傳統窠臼，採取融入屏東意象的實用品後，今年再進化，推出「屏感覺Feeling Pingtung」文創好物，帶領感受屏東山海美景，視覺、聽覺、嗅覺兼顧，今年9月曝光後，縣長潘孟安在臉書舉辦只抽不賣活動，引發廣大回響，詢問度超高，「屏感覺Feeling Pingtung」主要送給縣府外賓、來賓，不對外販售。

屏東縣政府先前開發「屏安好物」伴手禮，有木製的屏東地標斜張橋，橋內隱藏藍牙喇叭，還有漁夫撒網的公仔濾茶器，取魚網閩南語諧音「希望」，還有原民的琉璃珠做成攪拌拌，客家藍衫意象的馬克杯，鵝鑾鼻燈塔的削鉛筆器等。

縣府傳播暨國際事務處指出，「屏安好物」伴手禮推出後送出上千套，已經送完，絞盡腦汁發想，這次推出「屏感覺」，結合屏東山海美景、視覺、聽覺與嗅覺，感受屏東。