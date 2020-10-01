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影／南下台東墾丁車潮一早停停走走 旅宿店已一房難求

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
中秋4天連假今天開始，匯集台東及墾丁地區車流的省道台1線枋寮水底寮三叉路口，上午6至7時南下車道已出現1732輛的大量，警方7時40分實施調撥車道紓導措施。記者潘欣中／翻攝
中秋4天連假今天開始，匯集台東及墾丁地區車流的省道台1線枋寮水底寮三叉路口，上午6至7時南下車道已出現1732輛的大量，警方7時40分實施調撥車道紓導措施。記者潘欣中／翻攝

中秋4天連假今天開始，台東和屏東墾丁旅宿店前兩天一房難求，返鄉和度假車潮今天一早湧現，匯集台東及墾丁地區車流的省道台1線枋寮水底寮三叉路口，上午6至7時南下車道已出現1732輛的大量，警方預估8時後車流量會倍增，7時40分實施調撥車道紓導措施，調撥北上內側車道長9公里供南下車輛，直到下午，都要有停停走走的心理準備。

墾丁核心區旅宿在中秋連假、國慶連假前兩天和周末多滿房，警方估計4天將湧入10萬遊客，加上龐大車潮往來台東，白天塞車不可免；警方提醒，南下車潮最熱門時段是連假前兩天的上午7時至下午1時，出現在台1線枋寮水底寮至枋山南下路段，北上車潮集中在每天下午2至6時的台1線枋山至枋寮段，是交通尖峰塞車的「地雷」時段。

為因應龐大的車流，警方車假每天上午在台1線枋寮水底寮至枋山南下路段實施調撥車道外， 枋山至枋寮段北上車道因匯集台9線台東及墾丁地區返鄉車流，假日常有汽車違規行駛機慢車道造成道路壅塞，今年首次採取北上汽機車分道「實體分隔交通錐」，直到國慶連假收假後，第1段為438公里(博愛橋路段)至437公里(三叉路口)，第2段為453公里(枋山大橋段)至447公里(內獅路口) ，於外快車道與機慢車道間設置交通錐加連桿，形成實體分隔。

另外，通往墾丁的省道台26線，因適逢車城福安宮土地公祝壽、遶境人潮，警方必要時實施南下由車城路段管制，3日起北上車道實施疏導措施；入夜後人潮集中的墾丁大街，連假期間實施單行道管制措施，每日下午6時起，南下從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心右轉接台26線南下，北上行駛墾丁路，禁入大灣路。

墾丁 車道 連假

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