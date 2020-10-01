影／翻轉「流氓庄」 歸來社區連續22年頒發獎助學金

位在屏東縣屏東市歸來社區早期流傳一句話「打架不曾輸，念書也不會贏」，歸來子弟縣議員蔣家煌、衛生局長施丞貴，兩人是從小一起長大的好兄弟，民國85年時推動社區成立歸來社區展協會，民國88年時頒發歸來獎助學金至今未中斷，鼓勵社區學子努力向學，每年幾乎在中秋節前後舉辦，由社區歸來青年工作隊成員籌畫，展現歸來庄團結、凝聚力，翻轉歸來流氓庄的印象。

屏東市歸來社區有湖西里、湖南里與歸心里，三里約有4500人，昨晚在歸來信仰中心慈天宮廟口廣場前舉行歸來社區獎助學金頒發晚會，首次結合歸來大夜市，廟埕前熱鬧滾滾。

屏東縣議員蔣家煌與衛生局長施丞貴，兩人是從小一起長大的好兄弟，蔣家煌上台致詞分享，當年籌辦獎助學金緣由。蔣家煌說，當時他念佳冬農校，施丞貴念高雄中學，他念佳冬農校根本領不到獎學金，施丞貴跟他說，歸來都沒有獎學金，為什麼美濃只要念雄中就有獎學金。

蔣家煌說，兩人小時候說的話到民國85年成立歸來社區發展協會，開始籌備獎助學金頒發，民國88年開始頒發至今未曾中斷，從小學到博士班都有頒發。

蔣家煌說，歸來庄以前流傳「打架不會輸，念書也不會贏」，當時歸來有4間撞球間，歸來人很團結，打架、選模範生時最團結，他有感於「唯由讀書高」才能翻轉，設立獎學金，鼓勵學子向學。

施丞貴說，獎助學金頒發各界努力，歸來社區在民國87年成立歸來青年志工隊，社區的活動策畫由歸來青年們一同執行，「歸青是社區的驕傲」。

昨天晚會由歸來青年志工隊成員馬翊翔、吳怡萱兩人擔任主持人。歸來社區發展協會理事長吳漢霖說，歸來獎助學金頒發，是社區大事，大家總動員，申請獎助學金的資格，除了學業成績外，也有「特殊表現獎」。

歸來青年、大二學生陳姿陵說，社區頒發獎助學金，讓小朋友更有動力念書，每年舉辦頒獎晚會，凝聚大家向心力。