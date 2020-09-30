丈夫承攬學校午餐標案被質疑 邱于軒：可受檢驗
促轉會前副研究員吳佩蓉強力監督政治人物，這次目標對準高雄市議員邱于軒，質疑邱的夫婿承攬高雄市中小學營養午餐食材標案，議員對市府各局處預算掌「生殺大權」，家人頻繁投標並承攬受監督學校標案，容易衍生濫權行為，市民觀感不佳。邱于軒回應，丈夫有自己事業，參與公開招標一切合法，無不可告人之事。
邱于軒強調，她前年當選市議員，早在她從政前，丈夫事業就有一定基礎，承攬高雄市中小學營養午餐標案，相關作業是公開招標，符合政府採購法規範。邱說，她做事做人坦蕩，勇於捍衛市民權益，以致有心人士意圖透過牽連家人來對她產生壓力，對網路上有心人士的造謠行徑，將採取法律行動。
邱于瑄感嘆，老公只是賣醬油的生意人，「難道要他去胡作非為嗎？」合法做生意被打到趴，有心人士攻擊嚴重扭曲事實。
吳佩蓉說，各縣市議員雖要申報財產，但有些資料卻不用上網公開，民眾要親赴監察院查閱，但限制不少，無疑成為陽光法案中的黑暗陰影。某些縣市提供議員的提案額度，例如小型工程款，一不小心就可能落入其自家開設的公司、企業或協會承攬，把公家錢放進私人口袋。
吳佩蓉指，邱于軒父親是國民黨大掌櫃、行管會主委邱大展，邱于軒是高雄媳婦，2014年參選立委失利，2018年當選大寮、林園區議員，夫婿張簡正偉家族開設社福機構、建設公司與食材食品行。
從政府電子採購網的資料中看出，張簡正偉的「大發食材」和「大發冷凍食品」承攬高雄市數間國中小學營養午餐食材雜貨類標案，從公告日期2019年3月起算，「大發食材」拿到11案、177萬6585元，「大發冷凍食品」甫獲一筆決標金額14萬2526元案子。
「請問邱議員，妳丈夫是否曾向招標單位主動具實表明你們關係？」吳佩蓉說，民代掌握預算審議權，夫婿卻頻繁投標並承攬受監督學校的標案，「市民觀感如何，邱議員心裡有數吧？！」
邱于軒強調一切可受檢驗，捍衛自己與家人清白，不排除提告，吳佩蓉說，她關注的是公共議題，民代本該接受檢驗與監督。民代對預算握有審議權，教育局要接受議員質詢，校長、學校職員也可能被議員找來議會備詢，民代對自身擁有權力應戒慎之。
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