繼高市輪船董事長異動 土地開發公司總經理擬改派

高雄市輪船公司今天召開董事會，改選董事長由市府交通局長張淑娟兼任，取代前市長韓國瑜「好友」黃文財職務，據傳市府鎖定的下一個目標是高雄港區土地開發公司總經理洪東煒。

洪東煒今天告訴中央社記者，並未接獲任何公文或口頭告知改派的通知，不過他平常心以對。高市府官員則證實，市府已發文改派土開公司總經理，相關公文將依流程循港務公司報交通部。

高雄市長陳其邁上任後，除了他任用的政務官之外，前朝機要或是官股派任代表陸續改派，包括高雄輪船公司董事長黃文財收到市府改聘董事通知，由交通局長張淑娟兼任，並在今天召開董事會改選董事長，張淑娟順利兼掌高輪董事長。

據了解，繼高輪公司之後，市府和台灣港務公司合資成立的高雄港區土地開發公司，原由韓市府派任前副市長洪東煒出任總經理，日前市府去函港務公司要改派委任總經理，將由董事長沈妙姿兼任；不過沈妙姿及洪東煒今天受訪都說「不知情」。

高雄港區土地開發公司是港務公司出資51%、高市府出資49%的合資公司，去年中央和地方政府協議，董事長由中央推派，總經理由市府推派再由董事會委任。

相關幕僚單位指出，改派總經理依規定要提董事會，也就是相關人事異動仍要透過董事會委任。