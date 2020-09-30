快訊

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

《刻在你心底的名字》：禁忌時代下的一場禁忌愛戀

國境之南秋節住宿爆滿 擬無人機協助疏導交通

中央社 / 屏東縣30日電

中秋節連續假期即將來臨，屏東小琉球、墾丁地區飯店和民宿爆滿，屏東縣警察局今天表示，研擬台1線調撥車道、墾丁大街人車分道等交管措施，將出動無人機協助疏導交通。

縣警局表示，中秋連假，縣警局表示，墾丁地區及小琉球的民宿與飯店已爆滿，預估連假期間南下恆春半島及前往台東的台1線及台9線勢必湧入大量車潮，縣警局依各觀光景點特性，研擬交通管制措施。

縣警局表示，將以智慧交通中心全程監控路況，將全程監控屏東地區48處易壅塞路段車流，即時聯繫轄區分局派遣員警機動疏導；發布分流訊息於國道CMS電子看板；台1線每小時車流量達2400輛將實施調撥車道，同時引導車輛分流至沿山公路。

再者，實施台9線（南迴公路）車道漸變縮減措施，維持台9線全線1車道；10月1日屏東車城福安宮遶境，遶境隊伍將行經台26線，避免車流於台26線壅塞，將機動分流車輛至屏152線。

縣警局表示，車多壅塞時，墾丁大街將實施「人車分道」，沿路擺設交通錐並以連桿連接。

縣警局根據今年春假等假期的使用經驗，也將出動無人機監控路況，協助疏導交通，並籲請民眾透過「屏東好交通APP」即時影像了解前方道路狀況。

屏東縣 墾丁 車道

延伸閱讀

蘇揆視察秋節交通疏運 籲多搭大眾運輸工具

秋節賞花秘境 鶯歌永吉公園「粉紅美人」盛開

抗流感 台東秋節假後公費疫苗開打

秋節車流湧入台南 新營有系列活動與熱門景點警將疏導

相關新聞

彩繪金門石獅遭指破壞古蹟 文化部關切

金門在地陶藝家彩繪國定古蹟邱良功母節孝坊下方石獅，引起爭議；金門縣文化局長許正芳今天表示，維護古蹟並尊重民俗是文化機關職...

2020大港青年自我挑戰賽 選手從產業面向重新審視家鄉

高雄市青年局與台灣港務公司高雄分公司，今天舉辦「2020大港青年自我挑戰賽—高雄港區巡禮及港區職人座談會」，青年局長張以...

因「咬警風波」爆紅 蔣月惠透露：高票當選另有原因

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」因現場值勤女警攔阻，衍生「咬警風波」。日後蔣一夕爆紅，並在同年選...

連假親子知性趣味一日遊 紅毛港「柚」見中秋闖關樂！

高雄市文化局10月2日中秋連假第二天，在紅毛港文化園區舉辦「柚」見中秋闖關樂活動，上午10點開園前500名購票入園者，可...

金廈海運辦公益出航 帶弱勢與長者體驗「藍色公路」

明天就是中秋佳節，金廈海運今天下午特別安排一場公益性質的「藍色公路」之旅，帶著金門大同之家的長輩、福田家園等社福團體，搭...

澎湖秋冬推戀戀海味 自由行可享500元美食券

「戀戀海味．澎湖美食假期」趕在中秋節連假登場，自由行遊客享有500元美食券，同時集滿3家不同故事菜，還可參加拉霸抽大獎，...

高雄電影節10月登場 桂綸鎂謝欣穎張書豪齊聚特別放映

「2020高雄電影節」10月開跑，今年逢20周年，主辦單位高雄市電影館從10月起規畫系列回顧活動。10月1日起在電影館1...

明起中秋四天連假 高雄鳳山警加派警力保交通順暢

明天就是中秋四天連假，高雄市警察局鳳山分局為紓解轄區內各道路交通車潮，特別針對返鄉、出遊人潮等做交通疏導，維持鳳山區風景...

嘉惠銀髮族 楊鎮浯宣布金門醫院提供老人整合門診服務

金門地區65歲以上的老人人口占總人口比率達14.88%，已邁入「高齡社會」，金門縣長楊鎮浯今天表示，為讓長輩就醫能夠得到...

網美快取景 高屏溪「9月雪」甜根子花期近尾聲

高屏溪舊鐵橋下一大片白茫茫的甜根子正盛開著，迎風搖曳，在古蹟舊鐵橋襯托下，屏東的「9月雪」美到極緻。攝影師黃榮群表示，高...

「巨型蛇頸龍」現身大鵬灣 浪漫藝術氛圍爆表

在屏東大鵬灣濱灣公園為期10天的帆船生活節，適逢中秋連假，鵬管處邀請遊客來感受濱灣碼頭美好灣畔氛圍，除在現場發出近萬張可...

秋節到哪玩？高雄M.ZONE大港自造特區體驗木作玩物

高雄市政府青年局主辦M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場，...

熱門新聞

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

台南房價漲幅高 議員：地價一坪飆91萬元天價

全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

六都候用校長被當司機？ 台南教育局：沒有

藍綠攻守易位 藍議員搬「非法定社福預算」槓陳其邁

國慶連假上哪玩？來去彰化二林野餐放風吹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。