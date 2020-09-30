國境之南秋節住宿爆滿 擬無人機協助疏導交通

中秋節連續假期即將來臨，屏東小琉球、墾丁地區飯店和民宿爆滿，屏東縣警察局今天表示，研擬台1線調撥車道、墾丁大街人車分道等交管措施，將出動無人機協助疏導交通。

縣警局表示，中秋連假，縣警局表示，墾丁地區及小琉球的民宿與飯店已爆滿，預估連假期間南下恆春半島及前往台東的台1線及台9線勢必湧入大量車潮，縣警局依各觀光景點特性，研擬交通管制措施。

縣警局表示，將以智慧交通中心全程監控路況，將全程監控屏東地區48處易壅塞路段車流，即時聯繫轄區分局派遣員警機動疏導；發布分流訊息於國道CMS電子看板；台1線每小時車流量達2400輛將實施調撥車道，同時引導車輛分流至沿山公路。

再者，實施台9線（南迴公路）車道漸變縮減措施，維持台9線全線1車道；10月1日屏東車城福安宮遶境，遶境隊伍將行經台26線，避免車流於台26線壅塞，將機動分流車輛至屏152線。

縣警局表示，車多壅塞時，墾丁大街將實施「人車分道」，沿路擺設交通錐並以連桿連接。

縣警局根據今年春假等假期的使用經驗，也將出動無人機監控路況，協助疏導交通，並籲請民眾透過「屏東好交通APP」即時影像了解前方道路狀況。