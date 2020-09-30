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彩繪金門石獅遭指破壞古蹟 文化部關切

中央社 / 金門縣30日電
金門藝術家王明宗彩繪石獅仙姑惹爭議。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
金門藝術家王明宗彩繪石獅仙姑惹爭議。聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影

金門在地陶藝家彩繪國定古蹟邱良功母節孝坊下方石獅，引起爭議；金門縣文化局長許正芳今天表示，維護古蹟並尊重民俗是文化機關職責，但民眾也必須遵守法規程序。另文化部人員也將來金門了解此事。

位於金門縣金城鎮後浦老街的邱良功母節孝坊下方有兩座石獅子，其中一座人稱「石獅仙姑」。在地擅長創作各式風獅爺的陶藝家王明宗表示，仙姑的誕辰是農曆8月15日，前兩天牌坊附近店家告訴他仙姑「託夢」，請他重新彩繪已褪色的獅身，於是他從前天開始彩繪。

有地方人士看到王明宗彩繪石獅，頗不以為然。王明宗說，金門大學學生直指這是國定古蹟不可以破壞，但他認為，彩繪石獅仙姑是地方民俗，而且行之有年，每隔幾年他就會重新上色一次，不能破例。

文化局也派員前來關切，雖然石獅眼睛尚未完色，王明宗只好暫停彩繪。他說，石獅的靈魂在於眼神，眼睛未完成彩繪，讓他坐立難安，昨天再把石獅眼睛畫好。他表示，在向文化部文資局補報備之後，再來完工。

文化局長許正芳今天接受中央社記者訪問時表示，文化局職責在守護古蹟，同時也尊重民俗，但民眾也必須尊重法規程序。他表示，貞節牌坊屬於國定古蹟，主管單位在文化部，但文化局願意協助藝術家向文化部完成報備。由於此事不是第一次發生，期盼未來藝術家能早日提出申請。

此外，許正芳表示，文化部文化資產局關心此事，局長施國隆計畫10月中旬來金門進一步了解，務求兼顧維護古蹟並尊重民俗，讓這件事能圓滿解決。

邱良功母節孝坊建於清嘉慶17年（1812年），是台澎金馬地區規模最大而且保存最完整的牌坊，素有「閩台第一坊」美譽。建立牌坊的目的在表揚清朝浙江水師提督邱良功的母親許氏堅貞守節28年，教子有功，可為鄉梓楷模。這座貞節牌坊是旅客來金門必定造訪的景點之一，每年吸引大批遊客前來。

國定古蹟 金門 文化局

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