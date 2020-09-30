2020大港青年自我挑戰賽 選手從產業面向重新審視家鄉

高雄市青年局與台灣港務公司高雄分公司，今天舉辦「2020大港青年自我挑戰賽—高雄港區巡禮及港區職人座談會」，青年局長張以理與110名參賽者深入港區，搭乘貴賓船一睹高雄港區碼頭作業全貌，陪大港青年探索家鄉港灣城市的就業契機。

2020大港青年自我挑戰賽9月20日開賽，已有許多隊伍上傳闖關任務影片。青年局在9月29日選出第一支精選影片，在粉專上進行抽獎活動，即日起到10月5日截止並公布中獎名單，歡迎大家點閱影片並參加抽獎活動，有10名200元超商禮券等著大家，第二波看影片抽獎活動將於10月6日登場。

參賽隊伍反映，今天的活動讓大家了解國際郵輪入出境作業流程、VTC塔台及雜貨碼頭機具操作設備等，並搭配港區巡禮，很難得的從海運、造船等產業面向，重新審視自己的家鄉，了解藍色國土的經濟價值與藍海就業機會。