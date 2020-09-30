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因「咬警風波」爆紅 蔣月惠透露：高票當選另有原因

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣內諸多爭議事件，幾乎都由無黨籍屏東縣議員蔣月惠領軍，有「抗議天后」封號。本報資料照片
屏東縣內諸多爭議事件，幾乎都由無黨籍屏東縣議員蔣月惠領軍，有「抗議天后」封號。本報資料照片

無黨籍屏東縣議員蔣月惠前年因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」因現場值勤女警攔阻，衍生「咬警風波」。日後蔣一夕爆紅，並在同年選舉高票連任當選屏東縣議員。如今，此事也隨判決定讞與即將執行而落幕。蔣回顧當時，並表示，自己能高票當選的原因，除了有曝光度，更重要的是，「屏東弱勢真的太多了！」

蔣月惠於2018年7月16日因抗議「屏東市公勇路拓寬工程」，與在場女警拉扯，甚至咬傷女警，事後到警局道歉，因無人理會，當場放聲大哭，經媒體報導後聲名大噪，並在同年選舉高票連任當選屏東縣議員，爾後縣內各地爭議事件，幾乎都由她領軍抗議，因此，又有「抗議天后」的封號。

「咬警風波」事件後，蔣月惠的熱度也逐漸下降，再加上，二審高等法院高雄分院判決定讞，她預計在11月執行，此事也即將告一段落。如今，蔣月惠的作風，依舊堅持「做該的事還是會去做」。

然而蔣月惠的形式風格，外界的評論相當兩極，有人曾批評她愛「蹭熱度、搏版面」，但對於這類批評她並不以為意，蔣強調，弱勢需要受到關注，才不會被社會遺忘。

蔣月惠回顧「咬警風波」後一夕爆紅，同年選舉還高票連任當選屏東縣議員。對此，蔣月惠坦言，能夠高票當選的原因，雖然與曝光度有關，但另一個原因，則是屏東弱勢真的太多了！

如今，蔣月惠將到屏東地檢署報到時間延至10月12日，她依舊坦然面對結果，還直言，希望能透過親自服勞役或拘役的經驗，能夠幫助更多需要幫助的人，而且未來也能將自己的所見所聞在議會提出相關議題。

蔣月惠表示，還是會堅持去服勞役或拘役，盡可能不要易科罰金，把錢留給弱勢，否則出爾反爾會變成「俗辣」。蔣苦笑說，一天服勞役6小時可抵1千元，自己在街頭募款也沒有那麼多，而且8萬元易科罰金，還能餵飽更多的弱勢，因此，不希望自己的事情，還要加諸到別人身上。

屏東縣內諸多爭議事件，幾乎都由無黨籍屏東縣議員蔣月惠領軍，有「抗議天后」封號。本報資料照片
屏東縣內諸多爭議事件，幾乎都由無黨籍屏東縣議員蔣月惠領軍，有「抗議天后」封號。本報資料照片
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到。記者陳弘逸／攝影
無黨籍屏東縣議員蔣月惠今天下午到屏東地檢署報到。記者陳弘逸／攝影

屏東縣 蔣月惠

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