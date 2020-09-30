連假親子知性趣味一日遊 紅毛港「柚」見中秋闖關樂！

高雄市文化局10月2日中秋連假第二天，在紅毛港文化園區舉辦「柚」見中秋闖關樂活動，上午10點開園前500名購票入園者，可領取柚子1顆；憑入園票根還可參加闖關戳戳樂遊戲，限量600份。

文化局表示，紅毛港文化園區是為保存聚落文化、提供鄉親情感歸屬而籌建，對於鄉親們殷切期待舊聚落的歷史傳承，具有相當重大意義。對早期捕魚為生的紅毛港居民而言，除了農曆過年及冬至的烏魚豐收慶祝外，最重視的節日就是中秋節，因為是難得的團圓日子。今年高雄市文化局舉辦中秋特別活動，連假期間園區也提供文化遊艇航線供遊客購買搭乘。

民眾在紅毛港文化園區，可以近距離觀賞大船入港。「柚」見中秋闖關樂活動內容包括：靜態展示展出紅毛港老照片、景區意象展及傳統產業漁具展等；動態體驗從下午1點40分起開始闖關遊戲，完成後可參加戳戳樂抽獎；深度導覽部分，園區全日定點導覽解說，共同體會舊時光的美好與產業發展的軌跡。