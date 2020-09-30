金廈海運辦公益出航 帶弱勢與長者體驗「藍色公路」

明天就是中秋佳節，金廈海運今天下午特別安排一場公益性質的「藍色公路」之旅，帶著金門大同之家的長輩、福田家園等社福團體，搭乘該公司豪華客輪「金瑞龍」，觀賞金廈海上美景，讓不少老人家都相當開心，直說，「好像要出發去廈門一樣，真歡喜！」

「在船上有美食吃，還有精彩的歌舞與變臉演出」，讓大同之家的長輩都開心極了，頻頻向金廈海運的工作人員致謝。 金廈海運公司包括創辦人楊肅元、董事長顏及人、總經理楊家棋也帶領員工熱忱接待鄉親，金門縣長楊鎮浯的夫人張婭玲則由新晴志工陪同下一起協助接待服務長輩。此次共招待約150名弱勢族群出航，大家在佳節前夕，一起在海上同樂。

金門縣府社會處長董燊表示，感謝金廈海運本著「取之於社會、回饋於社會」的初心，安排這次公益之旅，讓鮮少有出遊機會的大同之家長者與身心障礙者，都能出海看看，雖然今天天候不佳，不過絲毫不影響大家出遊的好心情。

顏及人表示，此次的「藍色公路」之旅，從水頭碼頭出發，沿途經復興嶼、孟虎嶼、大膽島、二膽島、檳榔嶼、獅嶼，穿過金門大橋返回水頭碼頭；因為船上有很多老人家，他們還安排解說員全程專人以閩南語（金門話）導覽、解說，並且提供卡拉OK、小點心、水菓、咖啡等飲品，讓老人在船上歡唱，氣氛熱絡。