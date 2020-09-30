澎湖秋冬推戀戀海味 自由行可享500元美食券

「戀戀海味．澎湖美食假期」趕在中秋節連假登場，自由行遊客享有500元美食券，同時集滿3家不同故事菜，還可參加拉霸抽大獎，到澎湖旅遊嚐美食正是時候。

澎湖縣府旅遊處延續秋冬旅遊熱潮，10月1日起至年底止推出「戀戀海味．澎湖美食假期」活動，每月都有主題料理，包括10月「眷村美食月」、11月的「音樂＋美食＋美酒」三重饗宴，以及12月的「五星餐酒月」。

澎湖美食假期中，除了每月有主題料理外，還有56家澎湖故事菜店家，自10月1日起前往故事菜店家消費，可掃描店家的QRCODE來集點，集滿3家不同故事菜店家可參加抽霸抽獎一次，獎品非常豐富。

縣府指出，「戀戀海味．澎湖美食假期」還準備有2萬份美食券，自10月15日起開始發放，凡非澎湖縣籍的自由行遊客，可持機或船票和2晚的合法住宿證明，前往澎湖工商發展投資策進會可兌領500元美食券，每人限領1次，兌完為主。