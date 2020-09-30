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高雄電影節10月登場 桂綸鎂謝欣穎張書豪齊聚特別放映

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
演員桂綸鎂將和導演楊雅喆出席講堂，一同回顧在高雄拍攝的《女朋友。男朋友》。圖／高雄市電影館提供
演員桂綸鎂將和導演楊雅喆出席講堂，一同回顧在高雄拍攝的《女朋友。男朋友》。圖／高雄市電影館提供

「2020高雄電影節」10月開跑，今年逢20周年，主辦單位高雄市電影館從10月起規畫系列回顧活動。10月1日起在電影館1樓大廳舉辦「人物肖像展」，10月上旬放映歷年取景高雄或高雄出品代表作，並邀請電影人出席映後座談，回顧拍攝點滴，活動免費參加，放映活動額滿為止。

今年高雄電影節逢20歲，高雄市電影館10月起舉辦一系列宣傳活動，除了影片放映外，還製作多部訪談影片，邀請電影人及在地影迷暢談他們心目中的高雄電影節，以及對高雄電影節的祝福。「人物肖像展」邀請曾替《我的少女時代》、《總舖師》及《痴情男子漢》等國片拍攝劇照的知名攝影師李思敬，為歷屆影展大使、曾來過高雄的電影人及高雄影迷，拍攝全新沙龍照。

在特別企畫的「回顧搶映場」，多名影人都將「回娘家」來到雄影。桂綸鎂曾多次參與高雄電影節，她將和擔任本屆影展觀摩片《親愛的房客》監製的導演楊雅喆，一同出席《女朋友。男朋友》10月1日放映，並在映後講座上回顧歷程。高雄市政府多年來以出品人為「高雄人」的角色，投資多部國片，這次特別選映其首部國際合製電影《龍先生》，此為日本導演SABU與張震、姚以緹等人合作的國際合製電影，女主角姚以緹將出席10月4日的映後座談，。

在高雄台華輪及國軍壽山營區取景的《有一天》，邀得侯孝賢導演出任監製，此片以奇幻風格描寫謝欣穎與張書豪兩人刻骨銘心的愛情故事，不但獲選當年高雄電影節開幕片，侯季然並入圍金馬獎最佳新導演及最佳原著劇本。高雄電影節將於10月11日特別放映。

高雄市電影館也將重映《不能沒有你》、《深海》、《痞子英雄首部曲：全面開戰》、《返校》、《甜蜜殺機》、《自由行》等在高雄取景的長片，以及《大佛》、《保全員之死》、《愛在世界末日》多部入圍金馬獎的高雄拍劇情短片，《全能元神宮改造王》、《主播愛你唷》兩部人氣VR作品也將一日限定供影迷觀賞。

高雄電影館表示，凡於10月1日至11日期間舉辦的回顧放映場觀賞任三部影片，並蒐集活動戳章，即可兌換只送不賣，於高雄電影節影展期間放映的侯孝賢經典代表作《最好的時光》，及蔡明亮導演取景高雄的《天邊一朵雲》電影票券。

2020高雄電影節將於10月16日至11月1日，在高雄市電影館、MLD影城、高雄市立圖書館總館、VR體感劇院、駁二藝術特區P3倉庫群及5G體感電競基地舉行，影展預售票現正於年代售票系統開放預售購買，除可搶先選位，還有早鳥優惠價。詳情可洽高雄電影節官方網站

演員李康生、陳湘琪、陸弈靜在高雄蓮池潭龍虎塔前的歌舞，是電影《天邊一朵雲》的經典場景。圖／高雄市電影館提供
演員李康生、陳湘琪、陸弈靜在高雄蓮池潭龍虎塔前的歌舞，是電影《天邊一朵雲》的經典場景。圖／高雄市電影館提供

電影 高雄市 圖書館

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