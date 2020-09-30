嘉惠銀髮族 楊鎮浯宣布金門醫院提供老人整合門診服務

金門地區65歲以上的老人人口占總人口比率達14.88%，已邁入「高齡社會」，金門縣長楊鎮浯今天表示，為讓長輩就醫能夠得到更好的服務，縣府與衛福部金門醫院合力建構「老人整合門診」服務，往後長輩就醫時可選擇更適合需求的「老人整合門診」，透過單一門診解決所有問題。為了宣導這項新服務，楊鎮浯還與金城鎮長李誠智兩人還犧牲色相，扮女裝拍宣導片，不少看過的民眾都說，超好笑的，讓人看了噴飯！

近期金門的社群瘋狂傳閱一則搞笑宣傳短片，楊鎮浯與李誠智，這對「搞笑銀幕情侶」，再續迎城隍活動妝人前緣，兩人日前利用晚上時間親自下海擔綱醫護及長輩角色在金門醫院拍攝行銷短片，透過反串詼諧手法，加深民眾印象，提醒銀髮族就醫時可以選擇更適合需求的「老人整合門診」。

楊鎮浯說，這個行銷短片昨晚上線後，點閱率已經有好幾萬，他也透露，剛開始內心很掙扎，扮演「俏護士」很犧牲，但看到李誠智巧扮可愛的「歐巴桑」，覺得真的超有勇氣，兩人的拍攝過程超歡樂，頻頻笑場。

楊鎮浯表示，金門是高齡社會，他上任後，將「推動設立金門部立醫院長輩綜合門診」，以建構更為周全的整合照護服務體系，列為首要施政重點，金門醫院配合政策，自去年5月起開設老人整合門診，由具有老年醫學專科資格的醫師負責第一線看診醫師，並結合復健科或神經科專科醫師、藥師、營養師、長照個管護理師及相關專業人員等，組成專業照護團隊，為高齡者提供周全的評估治療，避免長者重複用藥，減少多科就診奔波與等候，讓長輩就醫時能更省時、更方便，同時透過整合服務，也可提升醫療品質。

金門醫院老人整合門診目前由醫療團隊負責門診收案，每週2診次服務，並將於10月起增加至每週3診次，凡65歲以上有多重慢性病、多科就診、多重用藥、不明原因衰弱等問題的長者，皆可經由網路或現場掛號來院就診，由主責醫師進行初次周全性評估，如符合需求，將依據個別狀況進行專科會診，由長照個管護理師進行需求評估並收案，持續於老人整合門診追蹤、整合用藥與醫療資源，並與個案及家屬討論後續治療方案。