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網美快取景 高屏溪「9月雪」甜根子花期近尾聲

中央社 / 屏東縣30日電

高屏溪舊鐵橋下一大片白茫茫的甜根子正盛開著，迎風搖曳，在古蹟舊鐵橋襯托下，屏東的「9月雪」美到極緻。攝影師黃榮群表示，高屏溪甜根子花海已近尾聲，趁秋節連假快取景。

時序入秋，正是禾本科植物甜根子、芒草、蘆葦開花的季節，美學大師蔣勳27日到屏東演講，他提到坐火車經過高屏溪時，看到河床上一大片白茫茫的甜根子開花美景，被壯觀景象所震撼，尤其在高屏舊鐵橋襯托下，景緻優美，建議大家去欣賞秋季限定版的「芒草」美景。

屏東縣政府28日隨即以空拍機拍攝屬於屏東的「9月雪」，壯闊的高屏溪河床上隨風搖曳的白色甜根子花海，猶如溪邊翻騰的白浪，斷了一截的古蹟高屏舊鐵橋與「9月雪」交融，讓秋意更濃。

蔣勳的提醒，讓許多攝影愛好者這幾天也前往取景，多次因拍攝芒草、甜根子等花海美景獲得攝影獎的屏東攝影師黃榮群，這幾天也沒放過高屏溪河床上甜根子花海在金色陽光下翻騰的晨昏美景。他表示，高屏溪甜根子花期快過，要取景的民眾要趁中秋連假搶快，否則就要到中部才看得到。

禾本根植物「甜根子」、「芒草」及「蘆葦」有許多民眾分不清楚，高屏溪河床上的甜根子，多數民眾都稱「芒草」。屏東科技大學森林系主任王志強表示，甜根子生長在乾燥的砂礫地，葉桿較細，花芒是雪白色，在中秋節前後開花，高屏溪河床上的就是甜根子。

王志強說，芒草生長在山坡地，葉片較利，剛開花時花穗是紅色，逐漸轉為雪白色，台語稱為「官芒」，11月前後開花；蘆葦生長在水邊、濕地，葉桿較粗，花芒是褐色，莖中空，10月前後開花。

高屏溪 屏東縣政府 攝影

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