聽新聞
test
0:00 / 0:00
「巨型蛇頸龍」現身大鵬灣 浪漫藝術氛圍爆表
在屏東大鵬灣濱灣公園為期10天的帆船生活節，適逢中秋連假，鵬管處邀請遊客來感受濱灣碼頭美好灣畔氛圍，除在現場發出近萬張可在現場市集免費兌換商品Wonder券，同時引進去年在台北文創天空創意節獲獎的作品「傷口裡的光」，12公尺高、17公尺長的「蛇頸龍」昨天現身濱灣碼頭，加上濱灣沿岸夜間光環境放閃，浪漫藝術氛圍爆表。
鵬管處說，憑2張9-10月份發票即可至現場服務台兌換1張Wonder券，每張面額10元，可在市集消費各式文創商品及美食，市集內容有屏東最具特色的巧克力、咖啡、琉璃珠、染布、農特產品等伴手禮；募得發票皆是遊客滿滿的愛心，活動後將捐給慈善團體，觀光要發展，也要社會更溫暖。
帆船生活節為迎中秋連假，引進日目設計團隊的蛇頸龍藝術裝置在帆船基地旁，連假期間邀請到金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入音樂藝術浪潮；為推廣大鵬灣沙灘運動，並和知名運動品牌合作舉辦沙灘運動派對，另有沙灘排球、射箭、高爾夫球、帳篷展示和藏版的夕陽瑜伽體驗活動。
「傷口裡的光」以巨型蛇頸龍呈現，身上有多道象徵傷疤的綠色圖案；設計人陳普說，每個人的身上都有過黑青（瘀青），受傷是成長的必經過程，蛇頸龍身上的黑青，象徵著不同階段的遭遇，有外在的考驗、有內在的掙扎、被排擠、被嫌棄等，但只要有溫暖存在，所有傷口都有機會留下閃亮的生命印記，形成獨特的自我特質，這是作品要告訴大家的故事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言