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「巨型蛇頸龍」現身大鵬灣 浪漫藝術氛圍爆表

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處引進去年在台北文創天空創意節獲獎的作品「傷口裡的光」，12公尺高、17公尺長的「蛇頸龍」昨天現身濱灣碼頭。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處引進去年在台北文創天空創意節獲獎的作品「傷口裡的光」，12公尺高、17公尺長的「蛇頸龍」昨天現身濱灣碼頭。圖／鵬管處提供

屏東大鵬灣濱灣公園為期10天的帆船生活節，適逢中秋連假，鵬管處邀請遊客來感受濱灣碼頭美好灣畔氛圍，除在現場發出近萬張可在現場市集免費兌換商品Wonder券，同時引進去年在台北文創天空創意節獲獎的作品「傷口裡的光」，12公尺高、17公尺長的「蛇頸龍」昨天現身濱灣碼頭，加上濱灣沿岸夜間光環境放閃，浪漫藝術氛圍爆表。

鵬管處說，憑2張9-10月份發票即可至現場服務台兌換1張Wonder券，每張面額10元，可在市集消費各式文創商品及美食，市集內容有屏東最具特色的巧克力、咖啡、琉璃珠、染布、農特產品等伴手禮；募得發票皆是遊客滿滿的愛心，活動後將捐給慈善團體，觀光要發展，也要社會更溫暖。

帆船生活節為迎中秋連假，引進日目設計團隊的蛇頸龍藝術裝置在帆船基地旁，連假期間邀請到金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入音樂藝術浪潮；為推廣大鵬灣沙灘運動，並和知名運動品牌合作舉辦沙灘運動派對，另有沙灘排球、射箭、高爾夫球、帳篷展示和藏版的夕陽瑜伽體驗活動。

「傷口裡的光」以巨型蛇頸龍呈現，身上有多道象徵傷疤的綠色圖案；設計人陳普說，每個人的身上都有過黑青（瘀青），受傷是成長的必經過程，蛇頸龍身上的黑青，象徵著不同階段的遭遇，有外在的考驗、有內在的掙扎、被排擠、被嫌棄等，但只要有溫暖存在，所有傷口都有機會留下閃亮的生命印記，形成獨特的自我特質，這是作品要告訴大家的故事。

大鵬灣國家風景區管理處引進去年在台北文創天空創意節獲獎的作品「傷口裡的光」，12公尺高、17公尺長的「蛇頸龍」昨天現身濱灣碼頭。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處引進去年在台北文創天空創意節獲獎的作品「傷口裡的光」，12公尺高、17公尺長的「蛇頸龍」昨天現身濱灣碼頭。圖／鵬管處提供

屏東 大鵬灣 連假

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