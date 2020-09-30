「巨型蛇頸龍」現身大鵬灣 浪漫藝術氛圍爆表

在屏東大鵬灣濱灣公園為期10天的帆船生活節，適逢中秋連假，鵬管處邀請遊客來感受濱灣碼頭美好灣畔氛圍，除在現場發出近萬張可在現場市集免費兌換商品Wonder券，同時引進去年在台北文創天空創意節獲獎的作品「傷口裡的光」，12公尺高、17公尺長的「蛇頸龍」昨天現身濱灣碼頭，加上濱灣沿岸夜間光環境放閃，浪漫藝術氛圍爆表。

鵬管處說，憑2張9-10月份發票即可至現場服務台兌換1張Wonder券，每張面額10元，可在市集消費各式文創商品及美食，市集內容有屏東最具特色的巧克力、咖啡、琉璃珠、染布、農特產品等伴手禮；募得發票皆是遊客滿滿的愛心，活動後將捐給慈善團體，觀光要發展，也要社會更溫暖。

帆船生活節為迎中秋連假，引進日目設計團隊的蛇頸龍藝術裝置在帆船基地旁，連假期間邀請到金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入音樂藝術浪潮；為推廣大鵬灣沙灘運動，並和知名運動品牌合作舉辦沙灘運動派對，另有沙灘排球、射箭、高爾夫球、帳篷展示和藏版的夕陽瑜伽體驗活動。