減少過度包裝產生廢棄物 高市環保局加強稽查秋節禮盒
中秋又是送禮季節，各大賣場、購物平台都加強宣傳推銷。高雄市環保局近日加強禮盒的包裝稽查，提醒消費者選購禮品時，表達心意也要兼顧環保，掌握「1多3少」的原則，就是產品分量多、包裝材料少、種類少、印刷少，選購產品實在的禮盒，減少廢棄物產生。
高雄市環保局環境衛生管理科長呂世圳表示，為落實源頭減量，配合環保署「限制產品過度包裝」政策，環保局在中秋節前夕派員加強查驗市售糕餅、化粧品、酒、加工食品等4項禮盒。凡禮盒製造、輸入及販賣業者，糕餅禮盒裝層數須在3層以下，加工食品、酒及化妝品禮盒則須在2層以下，各禮盒包裝體積比值須在1以下，禮盒的包裝層數及體積比值皆需符合這些規定。如果有違規情形，將依違反資源回收再利用法第14條，處新台幣3萬元以上、15萬元以下之罰鍰。
環保局過去曾開罰3件過度包裝案，都裁罰3萬元。呂世圳說，過多的精美包裝耗材反而容易造成資源浪費，民眾在選購禮盒時，請著重禮盒內在產品；販售業者可透過商品檢核機制，要求禮盒製造、輸入業者需遵守法令規定，禮盒融入綠色包裝設計理念，落實源頭減量。
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