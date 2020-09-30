秋節到哪玩？高雄M.ZONE大港自造特區體驗木作玩物

高雄市政府青年局主辦M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場，將會現身多款蛋黃哥、Kitty貓等系列造型木作生活小物，現場還有古早味彈珠台讓民眾懷舊玩味，歡迎民眾來M.ZONE共享親子自造體驗。

高雄新青年局張以理表示，M.ZONE大港自造特區擁有專業級的自造設備及技術資源，希望經由這次與特力屋手創空間合作，與企業連結共同打造高雄在地手作生活。透過大小朋友喜愛的聯名小物以及現場體驗活動，讓適齡兒童從小就能接觸自造經驗，培養動手作的學習方式。在學學生也能利用M.ZONE自造資源，學習木工、金工等生活工藝以及雷射切割、3D列印數位製造技能，創造高雄多元化的學習環境。