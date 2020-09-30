快訊

爸爸把媽媽剁成7塊變無期 兒子求判死刑希望落空

范逸臣與田中千繪情纏12年 歷經分合牽手洩同居情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋節到哪玩？高雄M.ZONE大港自造特區體驗木作玩物

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府青年局在M.ZONE大港自造特區推出主題展「生活工藝展：生活自己造」。圖／高雄市青年局提供
高雄市政府青年局在M.ZONE大港自造特區推出主題展「生活工藝展：生活自己造」。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局主辦M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場，將會現身多款蛋黃哥、Kitty貓等系列造型木作生活小物，現場還有古早味彈珠台讓民眾懷舊玩味，歡迎民眾來M.ZONE共享親子自造體驗。

高雄新青年局張以理表示，M.ZONE大港自造特區擁有專業級的自造設備及技術資源，希望經由這次與特力屋手創空間合作，與企業連結共同打造高雄在地手作生活。透過大小朋友喜愛的聯名小物以及現場體驗活動，讓適齡兒童從小就能接觸自造經驗，培養動手作的學習方式。在學學生也能利用M.ZONE自造資源，學習木工、金工等生活工藝以及雷射切割、3D列印數位製造技能，創造高雄多元化的學習環境。

M.ZONE大港自造特區匯集了木工、金工、縫紉等職人工藝的創作能量，在占地500多坪的場域中，融合生活工藝的經驗傳承與數位製造的創新創意，建立跨世代的技術交流，開辦許多系列課程及活動，提供學生培養創意技能，誘發學習興趣。對於在職者也能培養第二專長，創造斜槓人生，甚至將創作商品化。M.ZONE大港自造特區展出訊息及課程活動，可至粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/MZoneKH/，或電洽07-5211618。

M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場。圖／高雄市青年局提供
M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場。圖／高雄市青年局提供
M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，現場還有木作彈珠台。圖／高雄市青年局提供
M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，現場還有木作彈珠台。圖／高雄市青年局提供

青年

延伸閱讀

「雄愛讀冊」嬰幼兒閱讀書盒 原創繪本帶寶寶認識高雄

秋節車流湧入台南 新營有系列活動與熱門景點警將疏導

全台最長太平雲梯秋節3周年慶 十鼓擊樂團撼動演出好

改善高雄鐵路地下化空汙 台鐵降柴油列車 清洗10站軌道

相關新聞

高雄中秋交管新措施 2交流道不設匝道儀控

中秋節4天連續假日即將來臨，高雄市警局為避免六大風景區出現塞車，透過路口監視器並架設M-police設備，即時將畫面傳輸...

秋節到哪玩？高雄M.ZONE大港自造特區體驗木作玩物

高雄市政府青年局主辦M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場，...

明起中秋連假 陳其邁：加強交通、治安、防火

明起中秋連假4天，高雄市長陳其邁今說，已指示警、消，加強中秋連假交通疏導、預防火災及維護交通、治安等相關工作，也呼籲市民...

拋身障運動中心構想 陳其邁：5%身心障礙者市場不小

高雄市長陳其邁上午出席身心障礙者權益保障推動小組會議時表示，高雄市身心障礙人口約14萬多人、占整體人口約5%，如能蓋一座...

搭船遊馬祖 10月起每人最高補助1000元

連江縣政府交通旅遊局匡列新台幣450萬元預算，分流馬祖空中交通人潮，推廣搭船遊馬祖，體驗藍色公路之美，10月1日起推出藍...

尊重生命 屏東學童植愛拼圓滿 助植物人服務

「小朋友，搭乘爸媽的機車要戴安全帽，走路要走斑馬線，以免造成危險喔！」新學期開始，創世基金會到學校展開交通安全暨尊重生命...

「雄愛讀冊」嬰幼兒閱讀書盒 原創繪本帶寶寶認識高雄

高雄新推出結合產檢醫療院所全面發放的嬰幼兒書盒「雄愛讀冊」，2020以「親子出遊」為主軸，設計《出去玩》繪本搭配14首《...

屏東「好貼薪」 加碼至500名

為改善低薪困境，屏東縣政府去年推「屏東好貼薪」政策展現成效，今年再推穩定就業獎助的貼薪方案，從300人提高至500個名額...

農作物保險 高市加碼補助2成

中央政府推動農作物保險最高補助50％、每公頃補助3萬元，高雄市長陳其邁昨天在市政會議宣布，10月1日起高雄市加碼補助20...

高雄地下車站空汙 年底柴油車減班

本報與中山大學氣膠科學研究中心去年底進行「台鐵地下化高雄站與鳳山站PM2.5實地檢測」，發現柴油列車造成站體細懸浮微粒瞬...

加速市政建設 藍綠都有責任

近2年來，高雄市議會藍綠交戰火花四射，前市長韓國瑜任內，民進黨議員不斷出題「考」韓國瑜，攻守易位，新市長陳其邁任內第一個...

高市明年總預算 藍砲轟無亮點

高雄市長陳其邁昨天率一級主管到議會說明110年總預算編列情形，國民黨議員對總預算多所批評，議員黃紹庭認為陳團隊資本門比例...

熱門新聞

勞動部要求女職員自拍宣傳影片 未達目的卻引來負評

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

台中酒駕死傷比去年少85人 警：中秋連節封閉路檢執法

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。