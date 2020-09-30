聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋節到哪玩？高雄M.ZONE大港自造特區體驗木作玩物
高雄市政府青年局主辦M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場，將會現身多款蛋黃哥、Kitty貓等系列造型木作生活小物，現場還有古早味彈珠台讓民眾懷舊玩味，歡迎民眾來M.ZONE共享親子自造體驗。
高雄新青年局張以理表示，M.ZONE大港自造特區擁有專業級的自造設備及技術資源，希望經由這次與特力屋手創空間合作，與企業連結共同打造高雄在地手作生活。透過大小朋友喜愛的聯名小物以及現場體驗活動，讓適齡兒童從小就能接觸自造經驗，培養動手作的學習方式。在學學生也能利用M.ZONE自造資源，學習木工、金工等生活工藝以及雷射切割、3D列印數位製造技能，創造高雄多元化的學習環境。
M.ZONE大港自造特區匯集了木工、金工、縫紉等職人工藝的創作能量，在占地500多坪的場域中，融合生活工藝的經驗傳承與數位製造的創新創意，建立跨世代的技術交流，開辦許多系列課程及活動，提供學生培養創意技能，誘發學習興趣。對於在職者也能培養第二專長，創造斜槓人生，甚至將創作商品化。M.ZONE大港自造特區展出訊息及課程活動，可至粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/MZoneKH/，或電洽07-5211618。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言