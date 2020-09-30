拋身障運動中心構想 陳其邁：5%身心障礙者市場不小

高雄市長陳其邁上午出席身心障礙者權益保障推動小組會議時表示，高雄市身心障礙人口約14萬多人、占整體人口約5%，如能蓋一座好的身障運動中心，有5%運動人口，從商業考量來講，市場不小，若真有需求，相關局處可研議。

陳其邁在會議致詞表示，高雄市身心障人口約14萬4738人，占高雄市的人口約有5%。近年來，不管是身心障礙者權益保障法，市府在推動相關法規的落實，從一出生的早療、就學到畢業進入到社區，不管是托育、就學減免，輔具費用等各種生活補助，都有非常多相關措施。

陳其邁說，另市府也根據個別教育計畫、職業輔導、生活重建服務等建構社區照顧據點，或者是提供長照居家等服務減輕家長負擔，在執行上，也需要跟很多身心障礙團體共同配合。他常勉勵局處長，還是要消費者導向、客戶導向，多跟身心障礙團體溝通，才能夠了解他們實際的需求，來解決問題。

他並指出，市政府運用岡山榮家土地興建無障礙之家附設燕巢家園，預計11月啟用，提供住宿型照護機構臨托或身心障礙緊急安置，特別設立嚴重情緒行為輔導專區，解決有嚴重情緒身心障礙者的家庭需求。另大樹身障日照中心也預計12月開幕啟用，歡迎身障朋友蒞臨指導。

陳其邁並表示，他在選舉時有提到國民運動中心，身障者的運動設施有些個別化或特殊的需求、設備，拜託運發、社會、教育局等共同研議。不過如能蓋一座好的身障運動中心，5%運動人口，從商業考量來講，市場也不小，站在政府立場，如真有需求，也要請運發、社會局等共同研議、想辦法。

同時他也指示交通局，要解決身心障礙者的停車問題、減輕負擔，讓身障者好停車，是對他們最起碼的照顧。