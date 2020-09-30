快訊

范逸臣與田中千繪情纏12年 歷經分合牽手洩同居情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄中秋交管新措施 2交流道不設匝道儀控

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
高雄九如、中正2交流道中秋連假不設匝道儀控。圖為警方在中正交流道匝道口執法。本報資料照片
高雄九如、中正2交流道中秋連假不設匝道儀控。圖為警方在中正交流道匝道口執法。本報資料照片

中秋節4天連續假日即將來臨，高雄市警局為避免六大風景區出現塞車，透過路口監視器並架設M-police設備，即時將畫面傳輸至各警分局勤務指揮中心，由專人監看地區交通狀況，一旦發現道路壅塞，立即派員疏導交通。

高雄市警交通大隊表示，中秋連假疏導觀光景點、國道交流道及市區易壅塞道路，包括旗津、哈瑪星、西子灣、壽山、佛光山、崗山之眼等六大風景區，以及旗山、美濃往六龜、荖濃道路和國道10號旗山末端，警方都有交管及疏導措施。

警方預計今天下午4時以後，國道周邊道路可能出現車潮，連假期間，每天上午9時至下午1時，下午3時到晚間7時，因國道匝道儀控易導致車龍回堵平面道路，高雄警方已協調國道高速公路局南區分局，在中秋節連續假期，中正、九如2交流道不啟動匝道儀控。

旗山、美濃地區和含國道10號末端因往年連假常塞車，高雄市警方除了藉CMS資訊可變標誌，引導車輛行駛替代道路以外，在旗山、美濃地區易壅塞路口，今天下午開始，將透過路口監視器及M-police設備，即時監看交通狀況，一塞車即派員疏導交通，是警方疏導交通新措施。

中秋節連假期間，鼓山區哈瑪星、西子灣地區，全天管制遊覽車進入；壽山風景區彈性開放萬壽路靠山壁路側停車，車多時，興隆路管制單向通行。旗津風景區適逢辦理黑沙玩藝節，每天下午2時至晚間8時，旗津廟前街設為行人徒步區；旗津三路視車潮狀況，一塞車警方便會在貝殼館管制車輛進入。

警方對佛光山風景區採區域分流方式紓解車流，引導北往南車輛停放佛陀紀念館，南往北車輛停放統嶺社區公有停車場及低水護岸停車場。崗山之眼風景區，警方會在大莊路及水庫路，管制車輛進入園區。桃源往天池開放車輛進入時段，限上午8時至下午1時。

中秋連假，高雄警方以路口監視器配合M-police設備，監看交通狀況。圖／高雄市交通大隊提供
中秋連假，高雄警方以路口監視器配合M-police設備，監看交通狀況。圖／高雄市交通大隊提供

中秋節 國道 塞車

延伸閱讀

傳鄭州廠要求員工取消中秋休假趕工iPhone 鴻海：不實消息

「雄愛讀冊」嬰幼兒閱讀書盒 原創繪本帶寶寶認識高雄

瀟湘中秋情 湘台青年文化交流

改善高雄鐵路地下化空汙 台鐵降柴油列車 清洗10站軌道

相關新聞

高雄中秋交管新措施 2交流道不設匝道儀控

中秋節4天連續假日即將來臨，高雄市警局為避免六大風景區出現塞車，透過路口監視器並架設M-police設備，即時將畫面傳輸...

秋節到哪玩？高雄M.ZONE大港自造特區體驗木作玩物

高雄市政府青年局主辦M.ZONE大港自造特區最新主題展「生活工藝展：生活自己造」，10月起特力屋聯名三麗鷗木作玩物登場，...

明起中秋連假 陳其邁：加強交通、治安、防火

明起中秋連假4天，高雄市長陳其邁今說，已指示警、消，加強中秋連假交通疏導、預防火災及維護交通、治安等相關工作，也呼籲市民...

拋身障運動中心構想 陳其邁：5%身心障礙者市場不小

高雄市長陳其邁上午出席身心障礙者權益保障推動小組會議時表示，高雄市身心障礙人口約14萬多人、占整體人口約5%，如能蓋一座...

搭船遊馬祖 10月起每人最高補助1000元

連江縣政府交通旅遊局匡列新台幣450萬元預算，分流馬祖空中交通人潮，推廣搭船遊馬祖，體驗藍色公路之美，10月1日起推出藍...

尊重生命 屏東學童植愛拼圓滿 助植物人服務

「小朋友，搭乘爸媽的機車要戴安全帽，走路要走斑馬線，以免造成危險喔！」新學期開始，創世基金會到學校展開交通安全暨尊重生命...

「雄愛讀冊」嬰幼兒閱讀書盒 原創繪本帶寶寶認識高雄

高雄新推出結合產檢醫療院所全面發放的嬰幼兒書盒「雄愛讀冊」，2020以「親子出遊」為主軸，設計《出去玩》繪本搭配14首《...

屏東「好貼薪」 加碼至500名

為改善低薪困境，屏東縣政府去年推「屏東好貼薪」政策展現成效，今年再推穩定就業獎助的貼薪方案，從300人提高至500個名額...

農作物保險 高市加碼補助2成

中央政府推動農作物保險最高補助50％、每公頃補助3萬元，高雄市長陳其邁昨天在市政會議宣布，10月1日起高雄市加碼補助20...

高雄地下車站空汙 年底柴油車減班

本報與中山大學氣膠科學研究中心去年底進行「台鐵地下化高雄站與鳳山站PM2.5實地檢測」，發現柴油列車造成站體細懸浮微粒瞬...

加速市政建設 藍綠都有責任

近2年來，高雄市議會藍綠交戰火花四射，前市長韓國瑜任內，民進黨議員不斷出題「考」韓國瑜，攻守易位，新市長陳其邁任內第一個...

高市明年總預算 藍砲轟無亮點

高雄市長陳其邁昨天率一級主管到議會說明110年總預算編列情形，國民黨議員對總預算多所批評，議員黃紹庭認為陳團隊資本門比例...

熱門新聞

勞動部要求女職員自拍宣傳影片 未達目的卻引來負評

宣導片惹負評 勞動部盼原諒素人 以後「讓專業的來」

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

台中酒駕死傷比去年少85人 警：中秋連節封閉路檢執法

即時快評／逼公務員做非專業行銷 勞動部長官有事嗎?

影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。