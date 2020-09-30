高雄中秋交管新措施 2交流道不設匝道儀控

中秋節4天連續假日即將來臨，高雄市警局為避免六大風景區出現塞車，透過路口監視器並架設M-police設備，即時將畫面傳輸至各警分局勤務指揮中心，由專人監看地區交通狀況，一旦發現道路壅塞，立即派員疏導交通。

高雄市警交通大隊表示，中秋連假疏導觀光景點、國道交流道及市區易壅塞道路，包括旗津、哈瑪星、西子灣、壽山、佛光山、崗山之眼等六大風景區，以及旗山、美濃往六龜、荖濃道路和國道10號旗山末端，警方都有交管及疏導措施。

警方預計今天下午4時以後，國道周邊道路可能出現車潮，連假期間，每天上午9時至下午1時，下午3時到晚間7時，因國道匝道儀控易導致車龍回堵平面道路，高雄警方已協調國道高速公路局南區分局，在中秋節連續假期，中正、九如2交流道不啟動匝道儀控。

旗山、美濃地區和含國道10號末端因往年連假常塞車，高雄市警方除了藉CMS資訊可變標誌，引導車輛行駛替代道路以外，在旗山、美濃地區易壅塞路口，今天下午開始，將透過路口監視器及M-police設備，即時監看交通狀況，一塞車即派員疏導交通，是警方疏導交通新措施。

中秋節連假期間，鼓山區哈瑪星、西子灣地區，全天管制遊覽車進入；壽山風景區彈性開放萬壽路靠山壁路側停車，車多時，興隆路管制單向通行。旗津風景區適逢辦理黑沙玩藝節，每天下午2時至晚間8時，旗津廟前街設為行人徒步區；旗津三路視車潮狀況，一塞車警方便會在貝殼館管制車輛進入。