搭船遊馬祖 10月起每人最高補助1000元

連江縣政府交通旅遊局匡列新台幣450萬元預算，分流馬祖空中交通人潮，推廣搭船遊馬祖，體驗藍色公路之美，10月1日起推出藍色公路船舶回程補助，每人最高可領取1000元。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩後，各地報復性旅遊，為分流空中交通承載量，連江縣政府交旅局以450萬預算補助「藍色公路船舶」的旅客，鼓勵旅客省錢玩馬祖，馬祖與基隆交通接駁船為台馬之星，客房分為貴賓室、頭等艙、商務艙、經濟艙與座位，可提供380張床位，

連江縣交旅局表示，為鼓勵大眾欣賞馬祖與基隆藍色公路風光，推廣旅客搭乘馬祖運輸船舶體驗馬祖旅遊，從基隆到馬祖欣賞美麗星空，馬祖到基隆遠眺湛藍海景。

連江縣交旅局表示，針對旅遊補助方案，自由行旅客10月1日至31日期間，搭乘基隆到南竿或東引的船舶，可於回程憑申請書、身分證明文件、來回船票等，至馬祖南竿福澳港務大樓小三通售票櫃檯、基隆西岸碼頭2樓大廳，或以郵件提出申請。

連江縣交旅局提醒，在11月5日前，可憑票價領取每人最高1000元補助，預算經費用完即停止受理。