「雄愛讀冊」嬰幼兒閱讀書盒 原創繪本帶寶寶認識高雄
高雄新推出結合產檢醫療院所全面發放的嬰幼兒書盒「雄愛讀冊」，2020以「親子出遊」為主軸，設計《出去玩》繪本搭配14首《多語歌謠集》、8種語言童謠，鼓勵新生兒家長帶領孩子說唱閱讀，來認識出生地高雄。高市圖將「雄愛讀冊：親子出遊」書盒，當成送給新生兒第一份禮物，鼓勵家長譜出「你說給孩子聽的故事，雄親」的家庭和諧關係。
高市圖107自力製作出版的「雄愛讀冊」閱讀書盒，就透過醫療院所全面發放給新生兒及準媽媽，「雄愛讀冊：從0開始閱讀高雄」書盒兩年來創造嬰幼兒閱讀推廣話題，持續推進親子共讀能量；2020「雄愛讀冊：親子出遊」邀請親子天下兒童閱讀研究院長張淑瓊擔任編審顧問，以「你說給孩子聽的故事，雄親」串聯，結合在地文化特色繪本書、多語歌謠集，以問答的方式，連結生活日常的到公園散步、野餐、回外婆家、到動物園、進圖書館等全家出遊畫面，帶領寶寶認識高雄。
高市圖館長潘政儀、高市府衛生局副局長蘇娟娟、社會局專委黃慧琦與新生兒家長，各持「文化涵養」、「藝術美感」「智慧關懷」三項祝福，歡喜地拼貼2020「雄愛讀冊：親子出遊」書盒，代表送給高雄市新生兒第一份人生書香禮物。
潘政儀表示，高雄給新生兒的第一份閱讀禮物，就是傳達「親子共讀」重要性，高雄市早讀活動推廣就是從0歲開始，從嬰幼兒時期開始建構有品質的親子互動和閱讀，有助於寶寶整體發展，同時也祝福寶貝及家長能透過讀冊培養一顆真、善、美的心。
「雄愛讀冊」書盒裡的《多語歌謠集》，蒐集了14 首、8國語言童謠，有華語、閩南語、客語、英語、越南語、印尼語外，也收錄了高雄原住民第一和第二多的族群阿美族和布農族的歌謠。兒歌韻文是送給寶寶耳朵的禮物，共同聆聽歌謠，會成為親子間一種美好的遊戲互動和情感連結。這次因應智慧型載具及社群媒體的普及，取消了CD錄製，改為連結高市圖網站下載或YouTube線上收聽，方便家長取得且能隨時隨身隨地的播放。
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