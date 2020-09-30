尊重生命 屏東學童植愛拼圓滿 助植物人服務

「小朋友，搭乘爸媽的機車要戴安全帽，走路要走斑馬線，以免造成危險喔！」新學期開始，創世基金會到學校展開交通安全暨尊重生命宣導，提醒正確用路觀念，也讓學生認識植物人，建立關懷社會、感恩付出的情懷。

創世近期發起「植愛—圓滿」集愛袋公益活動，鼓勵小朋友每天省下一點零用錢，幫助植物人一片尿布，獲學校熱烈回響，也讓今年的中秋節，因為大家的愛，圓滿許多植物人家庭。

創世基金會屏東院指出，有鑑於照顧的植物人中，2成多肇因於車禍，為了不讓一時的疏忽，造成一輩子的遺憾，走入校園交通安全宣導。

創世基金會屏東院指出，屏東地區每年舉行超過百場，近2萬人次參與。枋寮國小、鶴聲國小、仁愛國小的學童在學習保護頭腦的知識後，決定以行動力挺，手持集愛袋，大聲喊出「因為我的愛，今年月亮特別圓」，宣示用銅板幫助植物人。

非營利歸來幼兒園小朋友手繪祝福卡，寫下給植物人的祝福，將卡片拼成應景的大滿月，希望有更多學校加入集愛行列，每個人付出一點，就能匯集成巨大的力量。