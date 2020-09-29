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金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門藝術家王明宗彩繪石獅仙姑惹爭議，原本遭金門文化局要求停工，但因為建醮在即，王明宗今天下午還是趕赴現場，幫石獅畫好眼睛。記者蔡家蓁／攝影
金門藝術家王明宗彩繪石獅仙姑惹爭議，原本遭金門文化局要求停工，但因為建醮在即，王明宗今天下午還是趕赴現場，幫石獅畫好眼睛。記者蔡家蓁／攝影

金門藝術工作者王明宗近日受貞節牌坊附近民眾請託彩繪「石獅仙姑」，沒想此舉引起地區民眾兩派意見，有人認為是民俗，也有人抨擊「破壞古蹟」，金門縣文化局獲報昨也趕緊到場制止，文化局表示，尊重地方民俗，但會要求他補申請程序。

國定古蹟邱良功母節孝坊下方石柱有四對夾柱石獅，八隻中有一隻與眾不同，全身塗滿豔麗色彩，那就是石獅仙姑，她是金門風獅爺界的獅王、獅首，統管地區所有獅子塑像，生日是農曆八月十五日，所以每逢中秋節，附近商家都會來祭拜它，甚至還會演傀儡戲，為它過壽。

最近石獅仙姑所在的附近店家夢到仙姑托夢，想換新裝，地區藝術工作者王明宗受託，昨日開始幫忙彩繪，文化局到場巡察，即要求暫停彩繪，要求先依民俗慣例報請中央核定，才能再進行。

原本彩繪，在今天下午就可以完工，但文化局出面制止，讓王明宗不敢有動作，但石獅彩繪僅完成2/3，且最重要的眼睛開光還沒完成，眼見石獅仙姑的建醮在即，王明宗今天下午還是趕赴現場，幫忙石獅仙姑畫好眼睛，他說，眼睛沒開光，眼神無光，真的不好看。

彩繪石獅一事，引起網路不少網友攻擊，甚至有人向文化局檢舉，有網友就說，托夢的說法太牽強，也沒有證據，如果每個人用這種說法就可以脫罪，那就太混亂了；蔡姓網友指出，根本是累犯，應該從重量刑。

王明宗指出，他已經補寫申請單；對於網友的質疑，他說，這是民俗的東西，為何要搞破壞。

金門縣文化局表示，後續會依文資法要求提送審議，未來也請其依文資法規定辦理，先申請再彩繪，避免類似事件再次發生。

國立金門大學建築系副教授曾逸仁表示，依專家立場來論，他覺得要尊重地方的民俗，但也要依法令規範來做，這是國定古蹟，應依程序來進行為宜，否則如果明天也有一個人說托夢要去畫，不就亂套了，他強烈要求，應尊重管理維護的機制，不然會產生管理與保存的困擾。

附近的阿嬤說，其實她從兒時就看過彩繪石獅，幾乎每隔幾年都會來畫，算是習俗；但也有文史工作者建議，石獅彩繪的顏色不要那麼鮮豔，或許就不會太突兀。

地區藝術工作者王明宗近日正在幫「石獅仙姑」彩繪，鮮豔的配色，讓人眼睛為之一亮。記者蔡家蓁／攝影
地區藝術工作者王明宗近日正在幫「石獅仙姑」彩繪，鮮豔的配色，讓人眼睛為之一亮。記者蔡家蓁／攝影
國定古蹟邱良功母節孝坊，緊鄰老街市場，每到下午時分，附近總擠滿大批的觀光客。記者蔡家蓁／攝影
國定古蹟邱良功母節孝坊，緊鄰老街市場，每到下午時分，附近總擠滿大批的觀光客。記者蔡家蓁／攝影

文化局 金門 國定古蹟

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