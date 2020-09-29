改善高雄鐵路地下化空汙 台鐵降柴油列車 清洗10站軌道

聯合報與中山大學氣膠科學研究中心去年底進行「台鐵地下化高雄站與鳳山站PM2.5實地檢測」，發現柴油列車造成站體細懸浮微粒瞬間高度超標，對乘客及工作人員造成健康影響。台鐵運務處表示，南迴鐵路電氣化預計12月底通車，目前行駛的高雄行駛的柴油列車，將由平日23列、假日25列，降至平日14列、假日14列；高雄工務段今年會完成10個地下化車站軌道清洗，有效降低PM2.5監測數值。中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁說，將再進一步採樣分析化學組成並作粒徑篩分。

台鐵運務處表示，目前高雄地下化路段非電化列車平日每天23列，假日每天25列，等到12月南迴鐵路電氣化通車啟用，今年底會減到平日每天14列、假日每天14列，與高雄地下化通車初期比較，降幅比率為平日65%、假日63%。因受疫情影響，新式城際列車交車期程延至2021年，今年底南迴電氣化後，高雄地下化路段每日14列次柴聯自強號無法以電化列車替駛；預計要等到2022年新式城際列車陸續到位後，可全面替駛高雄地下化路所有柴聯自強號列車。

為改善地下站體PM2.5細懸浮微粒汙染問題，台鐵運務處表示，高雄、鳳山與新左營站，每月都清洗月台以減少塵煙產生，持續改善空氣品質；高雄工務段今年9月已完成左營、內惟、美術館、高雄、鳳山、民族、科工館、正義等站軌道清洗作業；年底會再完成鼓山、三塊厝站軌道清洗作業，目前7個地下化車站軌道清洗後，PM2.5監測數值明顯下降。

針對地下化各車站辦公室的空氣品質，台鐵運務處說，已加強各辦公處所空氣清淨機濾網清洗次數，同仁離開辦公處所至月台執勤時，配戴公發的「克微粒奈米薄膜口罩」維護自身健康。