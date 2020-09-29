大港潮起來！高市青年局辦青時尚大賞 為設計師架舞台

高雄市青年局舉辦首屆「青時尚大賞─大港潮起來」設計競賽，經評審初選，今天揭曉入圍名單。現場邀請知名設計師品牌服飾走秀，多所學校、產業代表及藝人孟耿如也出席響應支持高雄時尚活動，青年局長張以理與原民會主委阿布斯，也穿著設計師品牌oqLiq服飾，力挺台灣設計師。

oqLiq設計師林家豪介紹張以理身上這套曾上過紐約服裝周的作品，是「風調雨順」系列，是使用環保材質的軍裝規格，布料彈性，採用磁扣非常方便簡潔。張以理覺得穿起來很挺，有許多口袋，別具機能性。

張以理表示，高雄有優秀的大專院校培養出許多非常傑出的設計和創意人才，都需要可以展現的舞台，高雄市舉辦第一屆「青時尚大賞─大港潮起來」，為的不僅是讓青年看見南部也有足夠資源和曝光機會，讓高雄青年可以展現他們的獨特價值，更藉由時尚競賽提供產業媒合對接，進一步讓青年人才留在高雄發展，走出屬於高雄的時尚風格與產業特色。

評審團代表、台灣設計師協會執行長溫筱鴻表示，雖然參賽資格為高雄限定，但收件情形超乎預期的踴躍，總收件超過130件。伊林模特兒今天穿著台灣設計師Daniel Wong、高雄在地設計師Erika Chung服飾走秀，藝人孟耿如也著Daniel Wong服飾出場。

「青時尚大賞─大港潮起來」設計競賽決賽訂於11月29日高雄舉行，由黃子佼擔任競賽活動設計總監及決賽評審長，屆時黃子佼將與台灣知名設計師，共組決賽重量級評審團，與青年設計師入圍者們碰撞出精彩火花。高雄青時尚大賞決賽金賞獎金10萬元，競賽總獎金及補助近40萬元，包含提供參與決賽每組團隊補助2萬元製作費、安排知名服裝設計師擔任時尚導師，媒合加圖實業布料贊助決賽作品等。獲獎團隊還可獲得品牌聯名、公開展演曝光機會、企業實習、快閃空間進駐、名模藝人合作等，快速與時尚產業接軌。