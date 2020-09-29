陳其邁訪視香蕉催熟作業 並宣布農業保險將加碼補助

高雄香蕉日前量多價跌，高雄市長陳其邁今午前往旗山香蕉產銷班訪察催熟出貨作業，並趁機宣布10月起農作物保險，高市府將加碼補助20％，在場美濃農會總幹事鍾清輝等農業界人士均認為，獲此補助，農友更能提高投保意願，減少農損風險。

陳其邁走訪旗山香蕉產銷第15班，發現農友催熟香蕉已不再使用俗稱「電土」的石灰，而改採冷藏方式，農友生產的香蕉並做好分級，可供銷售的一級品、做加工的2級品或3級肥料的香蕉，都各有銷路，損失可降至最低。

陳其邁表示，日前他走訪旗美地區，常有農友反映應提高農作物保險補助，農民負擔減少，投保意願就會增加。為此，高市府將自籌財源，10月起會加碼補助農業保險，中央補助50%，每公頃3萬元，市府再補助20%，等於農友負擔30%保費，萬一遇上天災，也不怕血本無歸。

高雄市農業局代理局長王正一表示，目前農業保險共試辦水稻、芒果、香蕉、番石榴、荔枝、棗、木瓜及梨8種作物及1項設施保險，今年投保面積達380公頃，今年度香蕉投保戶數96戶、約47公頃，位居全國第一。

陳其邁也關注香蕉價格，由市府推動企業團購、學校午餐及國軍、飯店供應，每日緊盯價格波動、出貨情形。他更自許為最好的推銷員，「銷售的事，就由市長來」。