高市總預算運用 陳其邁：依產業轉型等4大優先規劃

高雄市長陳其邁今天向高雄市議會進行總預算籌編簡報，他表示，將以產業轉型、促進就業等執政4大優先規劃預算運用，並謙虛、誠懇地與議會溝通，虛心採納議員意見。

陳其邁下午到高雄市議會向議長曾麗燕、副議長陸淑美及議員進行總預算籌編簡報，他會前受訪表示，將向議會詳細說明預算編列，算拜碼頭兼報告，市府會謙卑地請教議員，並採納議員合理又切中要害的意見。

陳其邁說，產業轉型、促進就業、交通建設、減少空污是他的選舉承諾，會根據競選政見提出具體、可行政策，並綁定預算。其中產業轉型跟就業是市民最關心的，希望不分朝野、中央地方都能攜手合作。

若遇到在野黨杯葛，陳其邁表示，他過去當過民意代表，知道民意代表辛苦，因此誠懇跟議會溝通是最重要的，盡力做好府會溝通。

面對高雄凌晨接連毀店砸車，陳其邁回應，將請高雄市警察局長打擊犯罪不手軟，並在短時間內將嫌犯緝捕到案。至於是否會有職務異動或咎責，陳其邁說，會請高雄市警察局，針對執法績效跟治安狀況提出檢討報告。

針對高雄營養午餐吃國產豬，但教育局需要跟廠商簽約，是否會有空窗期。陳其邁表示，教育部有發文給各學校，按照教育部跟市府規定辦理，不會有例外。