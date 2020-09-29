馬祖淡菜堆滿航廈 產值可望再創新高6000萬
馬祖淡菜（又稱為紫殼菜蛤或紫貽貝）進入銷售高峰，為生鮮空運直送，待運送的淡菜與牡蠣塞滿機場航廈，連江縣政府產業發展處預估今年淡菜產值可望達新台幣6000萬元創新高。
馬祖航空業者須優先服務搭機民眾和行李托運，配合安全考量後再運輸貨物，航運貨量有限制，各家淡菜、牡蠣養殖業者出貨須排隊等待空運；如果天候不佳，更具運輸困難與載貨量限制，影響生鮮食品成本。
為克服貨運影響淡菜供貨風險，有馬祖在地商家今年首度嘗試設點台北市，在濱江街設海水養殖池，進行供地養殖，讓馬祖淡菜、生蠔有中繼站，可活體出貨。
業者張元誠表示，供地養殖做法是在馬祖水域養成淡菜成品，分裝大包裝入冷藏貨櫃，船運到基隆港，再將淡菜、生蠔送到濱江街水池，可自主控管品質與鮮度，也避免馬祖氣候及運輸條件對直接出貨的限制，導致店家有運送及保鮮成本壓力。
馬祖淡菜養殖帶來漁業轉型新經濟，產業處說，去年淡菜銷售量300噸，為馬祖帶來4800萬元產值，預估今年淡菜產值可望達500噸約6000萬元產值，將更努力輔導新增業者具合格產銷履歷標章，定期檢驗重金屬、藥物殘留，更保障業者與消費者。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言