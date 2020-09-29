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馬祖淡菜堆滿航廈 產值可望再創新高6000萬

中央社 / 連江縣29日電

馬祖淡菜（又稱為紫殼菜蛤或紫貽貝）進入銷售高峰，為生鮮空運直送，待運送的淡菜與牡蠣塞滿機場航廈，連江縣政府產業發展處預估今年淡菜產值可望達新台幣6000萬元創新高。

馬祖航空業者須優先服務搭機民眾和行李托運，配合安全考量後再運輸貨物，航運貨量有限制，各家淡菜、牡蠣養殖業者出貨須排隊等待空運；如果天候不佳，更具運輸困難與載貨量限制，影響生鮮食品成本。

為克服貨運影響淡菜供貨風險，有馬祖在地商家今年首度嘗試設點台北市，在濱江街設海水養殖池，進行供地養殖，讓馬祖淡菜、生蠔有中繼站，可活體出貨。

業者張元誠表示，供地養殖做法是在馬祖水域養成淡菜成品，分裝大包裝入冷藏貨櫃，船運到基隆港，再將淡菜、生蠔送到濱江街水池，可自主控管品質與鮮度，也避免馬祖氣候及運輸條件對直接出貨的限制，導致店家有運送及保鮮成本壓力。

馬祖淡菜養殖帶來漁業轉型新經濟，產業處說，去年淡菜銷售量300噸，為馬祖帶來4800萬元產值，預估今年淡菜產值可望達500噸約6000萬元產值，將更努力輔導新增業者具合格產銷履歷標章，定期檢驗重金屬、藥物殘留，更保障業者與消費者。

馬祖 基隆港

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