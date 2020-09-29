馬祖淡菜中秋熱銷 近3天宅配量達9.05噸
中秋節將近，馬祖淡菜（又稱為紫殼菜蛤或紫貽貝）和牡蠣進入銷售高峰，近3天南、北竿機場貨運量達到約9.05噸，待出貨淡菜塞滿機場航廈。
一箱箱包裝好的淡菜正排隊等待運送到台灣，馬祖淡菜近年成為中秋烤肉熱門食材，淡菜與貨運業者都忙著宅配。26日到28日南竿淡菜空運宅配量就達約8噸、北竿空運約1.05噸，直到今天上午還有約2.3噸淡菜與牡蠣待出貨。
每年5到10月為馬祖淡菜產季，馬祖浮游生物豐富且水質乾淨，淡菜、生蠔等魚貝類肥美，近年成為觀光客及在地人伴手禮，更有許多遊客、饕客特別從外地電話訂購，帶動淡菜養殖與貨運產業。
連江縣政府產業發展處表示，淡菜被譽為「海中雞蛋」，蛋白質含量高，含有8種胺基酸，脂肪含量7％，且多是不飽和脂肪酸，並有豐富的鈣、磷、鐵、鋅和維生素B等，具極高營養價值。
淡菜成為馬祖特色觀光產品，尤其中秋節更熱賣，淡菜養殖業者從民國104年8家，今年增加到17家，分布馬祖4鄉5島，成為馬祖地方漁業轉型具前景產業。
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