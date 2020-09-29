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藍營議員批陳其邁編總預算大減資本門 高市府駁不實

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁下午向議會報告總預算編列之前，藍營議員先批明年資本門減少，市府反駁 是不實指控。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁下午向議會報告總預算編列之前，藍營議員先批明年資本門減少，市府反駁 是不實指控。記者楊濡嘉／攝影

高雄市陳其邁今天下午率市府團隊向議會報告明年度總預算籌編情形。國民黨市議員黃紹庭先在臉書批評陳其邁的第一個總預算案只增60多億元，但是資本門預算減少了45億元，經常性支出卻增加了101.35億，且兌現競選政見的「四大優先」的預算也減少。市府新聞局長董建宏表示，明年度的資本門預算，因鐵路地下化園道開闢及前瞻基礎建設中的48億預算已執行完畢，所以預算上減少43億，但中央計畫型補助和自籌的資本門都成長。

黃紹庭表示，陳其邁所審定編列的110年度高雄市府總預算，雖較今年度增加了將近60億元，但是資本門預算減少了45億元，如換算平均每位高雄市民明年所能夠分配到的建設經費，僅有9000元。

黃紹庭說，監察院長、高雄市前市長陳菊執政時期，高雄市民平均每人每年能分配到的建設經費，大約只占總預算案規模的15%左右。繼任的前市長韓國瑜將今年資本門建設經費比例調高到20%，平均每位市民可獲得的建設經費為1萬600元；如今陳其邁執政，高雄市民的建設經費又從韓時的20％，退回到16％，真的是「沒有比較，不知傷害」；反觀明年度總預算，無關投資建設的「經常性支出」卻大幅增加了101.35億。

黃紹庭說，陳其邁團隊把錢挪到那裡去了？是「錢」坤大挪移到其他經常性的活動項目或預算科目中？例如，此次高市府挹注青創基金1億元， 產業發展、文化創意、觀光行銷等經費也增加1.5億元，表面上宣稱是要協助青年創業、活絡經濟帶動就業，實際上恐有變相淪為政治綁樁、政策「大內宣」之虞，陳其邁團隊有必要向市民朋友清楚交代。

黃紹庭表示，陳其邁要推的「四大優先」施政方向，包括高雄產業結構轉型、增加就業機會、啟動重大交通建設及解決空氣汙染等。但明年度總預算案編列，有關「經濟發展支出」預算竟減少了45億餘元；「環境保護支出」預算也減少了25億餘元，這兩類政事別的預算經費都被大砍了逾20%！陳其邁根本是標準的「說一套、做一套」。

董建宏表示，陳其邁上任一個月內即拍板110年總預算案，預算規模較今年度增加58億元，且淨舉債數減少1.5億元，再創新低。

董建宏說，資本門預算的部分，因鐵路地下化園道開闢及前瞻基礎建設中的48億預算已執行完畢，所以資本門編列上較今年度減少43億；資本門看似減少，實際上明年度總預算案內的中央計畫型補助322億元，較今年的315億元增了7億多，市府自籌的資本門今年為124億，明年增為128億，建設經費並沒有減少。

董建宏強調，經常門、資本門的比例之所以有所變動，是因配合整體國家政策的推行，受中央補助款影響甚鉅，如中央明年度增加長照幼托等福利支出。

董建宏表示，監督市政是議員的職責，也感謝議員對市府團隊的鞭策，高雄現已恢復過往的平靜，期盼議員對總預算案能夠基於事實進行評論，畢竟激情和對立並非市民之福。

陳其邁 高雄市 鐵路地下化

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