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中秋連假 高市景點交通管制旗津渡輪禁燃油機車

中央社 / 高雄29日電

中秋節4天連續假期將到來，高雄市擬定交通疏導計畫，針對旗津及易壅塞點有疏導計畫及交管措施，提醒民眾多利用大眾運輸系統，另旗津渡輪連假每天上午11時到下午5時禁搭乘燃油機車。

配合中秋連假旅客輸運，高雄捷運公司指出，會視景點及車站人潮機動加密列車，縮短民眾候車時間。

4天的中秋連假將至，市府交通局規劃針對高雄車站及高鐵左營站周邊道路，派員加強交通疏導及停車秩序管理，透過CMS、即時交通資訊網站宣導管制資訊。

預期人潮多的景點包旗津、西子灣、哈瑪星、壽山、佛光山、美濃、旗山等地易有車多壅塞，交通與觀光局合作並依交通疏運計畫實施交管措施，以提升行車效率。

交通局估計，連假期間觀光景點周邊10月2日、3日車流量會最高，其中以旗津、西子灣與旗山地區午後車流湧現，流量約較一般假日增加20%到30%，交通時間約較一般假日增加10%到30%，建議民眾提前做好行程規劃。

至於熱門景點估計車流量多的時段：旗津、西子灣及壽山地區大約是下午3時到晚上7時；駁二地區於下午5時到6時會出現車潮；旗山美濃周邊自中午到下午5時車流多；佛光山周邊車潮集中於中午時段起。

「2020高雄左營萬年季」10月1日登場，將會造成蓮池潭周邊道路壅塞，配合活動將會有路線管制等；旗津有「黑沙玩藝節」，交通局建議遊客搭乘鼓山-旗津渡輪、棧二庫-旗津航線或前鎮-中洲航線前往，並提醒連續假期每天上午11時到下午5時將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪，籲民眾停妥交通工具再轉乘渡輪等大眾運輸；交通局會視人潮機動加密公車班距，提高輸運效能。

為鼓勵及方便遊客掌握便利的交通資訊，市府交通局提供高雄市即時交通資訊服務網（https://traffic.tbkc.gov.tw/）供查詢相關路況。

連假 中秋節 佛光山

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