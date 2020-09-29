陳其邁：口罩非法混充將重罰 連假出遊注意防疫

高雄市長陳其邁今天主持「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議時表示，市府防疫團隊持續加強口罩查核，確保市民可以買到合格安心的口罩；此外因應中秋及國慶假期出遊人潮，提醒民眾要正確戴口罩防疫。

中央流行疫情指揮中心9月24日起實施「口罩雙鋼印標示」， 國產製的平面式醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」雙鋼印標示，以及實名制藥局販售的口罩都會有雙鋼印標示。陳其邁表示，會持續加強查驗雙鋼印標示，特別是醫用口罩及非醫用口罩不法混充，查獲違規將依法重罰。

因應中秋連假期間可能出現大量人潮的景點，為避免社區感染風險，陳其邁表示，針對人潮較多的熱點，需規畫人潮動線管理，並於假期前加強宣導提醒民眾保持社交距離，呼籲民眾開心出遊，仍要正確配戴口罩，確保自身及他安人健康安全。