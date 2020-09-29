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高市議會定期會10/5登場 陳其邁勉團隊謙虛溝通

中央社 / 高雄29日電

高雄市議會第4次定期大會將於10月5日登場，這是市長陳其邁上任後首次備詢，今天他在市政會議勉首長要對權管業務及議員關切議題做足準備，務必以謙虛的態度備詢及政策說明。

市議會第3屆第4次定期大會10月5日登場，是陳其邁及團隊首次列席備詢，今天下午陳其邁也要到議會做預算編列說明。

面對預算說明，陳其邁接受媒體聯訪指出，一定要做最好的準備，市府會就明年度施政計畫做說明及溝通盼獲得支持，包括產業轉型、增加就業、綠色交通，以及減少空污等事項。

他於主持市政會議時也期勉首長要求對權管業務、議員關切的議題做好準備，「務必用謙虛的態度面對議員質詢及政策說明」。

他表示，有些政策不見得議員和首長的看法一致，盼意見交換溝通時的態度要謙卑、謙虛以對，並促首長加強了解預算編列情形，隨時和議會溝通、協調以利預算審議通過，全力推動市政改革。

此外，他說市府成立「易肇事點事故防制推動小組」，並以全年A1類（指造成人員當場或24小時內死亡案件）整體死傷人數較108年下降3%為目標，要求交通、工務、警察局等單位透過工程、執法、教育等面向努力改善，提升交通環境品質及安全。

有關中央實施口罩雙鋼印標示政策，陳其邁促團隊加強對販售醫用口罩商家的查察，也提醒防疫團隊勿有本位主義，展現通力合作精神，共同落實防疫措施。

陳其邁 口罩 警察

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