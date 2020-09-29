情定澎湖灣 沙灘貝殼教堂婚禮晚間登場

「2020海洋派對」情定澎湖灣今晚將在林投沙灘貝殼教堂登場，共計有19對新人情定終生，婚禮音樂饗宴外，還有999秒的浪漫煙火，為新人與遊客留下浪漫回憶。

澎湖縣政府旅遊處表示，「2020海洋派對」系列活動，包括有「婚紗體驗館」與「情定澎湖灣」2大主題，自15日起推出至11月30日止。

今天的「情定澎湖灣」，是系列活動的高峰，「沙灘婚禮」、「情定晚宴」及「浪漫音樂煙火晚會」，從下午一直進行至晚間，原本有20對新人參加，有一對因疫情滯留在大陸無法參加，還有19對，澎湖有7對、台灣本島12對，其中有1對是女女同婚的。

參加沙灘婚禮的新人昨天和今天分別前往貝殼教堂、西嶼岩瀑、大果葉柱狀玄武岩與海灘等景點完成婚紗拍攝，留下最美麗的回憶。

「情定澎湖灣」沙灘婚禮及情定晚宴，縣府今晚還準備澎湖結婚必備的古早味炸棗和黑糖糕，象徵家有喜事與象徵發財「發粿」，來分送給在場民眾，明星夫妻檔NONO及藝人朱海君將帶領新人入場，並在現場深情開唱與施放999秒煙火，讓參與新人在澎湖留下別具風格的美好回憶。