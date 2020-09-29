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中秋連假 高雄7大景點將湧入大量人車
中秋連假要到高雄市遊玩的民眾要留意交通流量大的風景區，高雄市政府交通局預估旗津、西子灣、壽山、駁二、旗山、美濃、佛光山在連假期間的下午會湧入大量車潮，預計前往的民眾可先掌握路況，盡可能避開壅塞時段。
高雄市交通局估計這些景點在連假期間人車多的時段如下：
●旗津、西子灣及壽山地區預估下午3時到7時車流較多。
● 駁二地區於下午5時到6時車多情形較為明顯。
●旗山美濃周邊於中午時段以及下午4時到5時車流較多。
●佛光山周邊之車潮集中於中午時段及下午5時到7時。
交通局建議，西子灣、駁二周邊有捷運站、輕軌和多路線公車，壽山也有公車可達，開車的民眾可以將車停在捷運、輕軌沿線，搭捷運、輕軌前往；壽山動物園從高雄火車站、捷運鹽埕埔站也有公車可達，都可運用；旗津地區則可搭渡輪。
前往旗山、美濃，可以開車，但國一和國十如果塞車嚴重，可以走平面道路，如台29等，高鐵左營站並有經由國道的客運可以搭乘。
佛光山前只有台29，如果由南往北，遇到國十塞爆，可以從國十仁武交流道下，改走「高186」或「高186甲」接台29；但如果是由北往南，尤其是從國十嶺口交流道下，只有台29可走，尚無其他替代道路。
市區道路方面，交通局表示，連假期間，預計高雄火車站前面的建國路段，可能上午11時到下午6時雙向都有可能車多；國十底下的大中路段、九如路及三多路西向往市區方向可能會在每天上午的11時到下午7時湧車潮；中正路段由市區往高速公路方向，每天上午10時到12時和下午3時到6時，很可能車多壅塞。
高雄市交通局提醒民眾，多收聽廣播、注意道路上電子看板，也可利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw」查詢即時路況。
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