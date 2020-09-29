報告村長！高雄眷村嘉年華10月串連陸海空三軍接力歡慶

「2020高雄眷村嘉年華」10月1日至12月27日舉行，高雄市文化局長王文翠表示，今年眷村嘉年華以「高雄百年躍進，眷村百味齊放」為主題，串連陸海空三軍接力歡慶，介紹眷村文化特色，也展現眷村再生成果。

除了往年頗受好評的以住代護OPEN DAY(串門子)、眷村市集、走讀眷村小旅行、主題講座等活動外，今年更升級增加戲劇展演、音樂舞台劇、一日黃埔人、眷村好味道分享會等，歡迎民眾到高雄玩。

王文翠表示，今年適逢高雄改制百周年，回顧1920年打狗改制更名為高雄，高雄特殊的戰略地位，成為二次大戰期間日本南進政策軍事基地。1949年國民政府來台後，承接大量日遺宿舍作為安置國軍及其眷屬生活的空間，高雄眷村發展，從原本作為戰爭移民棲身之所，歷經社會變遷及城市轉型，蛻變成文化傳承與創新的載體。

高雄市府規畫特別的眷村保存政策，以文化景觀保存面積近90公頃的陸海空三軍眷村，並從103年起獨創以住為初心的「以住代護」計畫，徵選熱愛眷村的民眾進駐眷舍，透過「住」的行為，重建眷村早期守望相助的緊密人際關係，至今已媒合154戶眷舍。

王文翠表示，為鼓勵陸海空眷村間互相交陪，今年文化局首次與國防部、在地眷村夥伴，攜手舉辦「眷村嘉年華」，自10月至12月，每月都有特色軍種主題活動。

10月份起由「左營海軍-建業好時光」、「眷村雄時行」打頭陣，帶領民眾走讀眷村，一次飽覽三軍眷村人文景緻；每年讓民眾引頸期盼的眷村文化節，今年規畫「報告班長時光影展」、「報告村長-音樂劇晚會」等活動。