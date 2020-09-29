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高市天災免驚力挺農民 加碼作物保險補助兩成

中央社 / 高雄29日電

高雄市有不少農作物受到季節或風災影響致農民收益減少，市長陳其邁今天宣布10月1日起在中央既有農作物保險最高補助50%、每公頃3萬元的基礎上再加碼補助20%，含香蕉、木瓜等。

市府估計加碼補助農作物保險，相關經費約新台幣1000萬元，將由高雄市農業基金支出。

陳其邁於今天的市政會議以「天災免驚 力挺農民」宣布要加碼農作物保險補助，稍後陳其邁也要到旗山訪視蕉農並宣布加碼補助農作物保險的規劃。

陳其邁指出，市府將自下月1日起在中央推動農作物保險最高補助50%、每公頃3萬元的基礎上加碼補助20%；高雄市已列入補助品項包括水稻、芒果、香蕉、番石榴、荔枝、棗、木瓜、梨等。

他指出，近年各地方政府有不同比例的補助作法，市府參酌屏東縣等開辦情形，以加碼保費補助方式力挺農民，讓農民在面對天災等問題時，可以減少損失。

農業局代理局長王正一舉例指出，以每公頃旗山蕉農50萬元香蕉收入保險為例，全保費約6158元，中央補助50%之外，市府再加碼20%，屆時農民約需負擔1847元。

近來，高雄市正面臨香蕉盛產的問題，日前農會還以保證收購價收購格外品去化，市府盼加碼農作物保險補助，鼓勵更多農民投保，於天災時減少損失。

高雄香蕉種植面積約2159公頃，約占全國產量14.5%，農業局估計今年香蕉產量5萬多公噸。

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