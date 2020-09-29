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展現行動力捍衛水質 監測競賽起跑
高雄市環保局推動「2020世界水質監測日競賽」，環保局長張瑞琿帶領水環境巡守隊一同宣誓，展現守護河川決心，也宣布為期30天的水質監測競賽起跑。一名參與的巡守隊志工說，若每個人都願意成為行動者，河川水質就能更乾淨，也能遠離汙染，為環境永續加分。
高雄市水環境巡守隊有30隊，人數有991人，其中位於後勁溪流域的隊伍有4隊，人數有158人。截至今年8月底，針對高雄市河川淨溪已辦理7個場次，有119名水環境巡守志工參與，清理垃圾達128.68公斤，其中資源回收物品有53.64公斤。
宣誓行動選定在青埔溝水質淨化場，這是去年剛落成的新型態水質淨化場，有別於一般淨水場型態，工程採用自然生態礫石淨化工法，採取半地下化槽體設施，每天平均可處理量為1萬5000噸，每天可削減汙水中生物需氧量（BOD）367公斤、懸浮固體物（SS）367公斤及氨氮（NH3-N）225公斤，將中埔橋上游汙水全量截流至礫間曝氣槽淨化，淨化後水體再排回青埔溝，可改善後勁溪水質，除了淨化水質外，也成為民眾生態教學及休憩的場所，是高雄治水新里程碑。
環保局帶領水環境巡守隊一齊響應，宣誓為高雄水質打拚，也邀請志工聯盟水環境巡守隊示範簡易水質檢測，比較青埔溝淨水處理前後的差異，讓民眾深切感受守護水質重要性，也能增強行動力去維護水資源。張瑞琿勉勵志工們，將環保、守護環境理念落實在日常中，成為一種生活態度。
環保局表示，競賽期間，由各隊伍利用簡易水質監測包檢測河川水質，檢測項目包括酸鹼度、水溫、濁度及溶氧量，成果上傳至「高雄市水環境巡守隊經營管理資訊網」，預計11月底在水環境巡守成果會頒獎。
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